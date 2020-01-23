Ушел под лед: отец братьев-биатлонистов из Франции пропал без вести в Канаде и они покидают Поклюку

Фабьен Клод / Фото: Twitter

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Отец троих биатлонистов Жиль Клод пропал без вести. Об этом сообщает Le Parisien. Жиль – папа двоих французских стреляющих лыжников – Фабьена и Емильена, а также представителя сборной Бельгии Флорана. Он поехал отдыхать в Канаду и после аварии не выходит на связь.

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Как сообщают журналисты, Жиль Клод был в составе группы из восьми французских туристов, которая каталась на снегоходах по льду в устье реки, протекающей от озера Лак-Сен-Жан в Квебеке. Внезапно несколько снегоходов ушли под лед. В результате пять человек, в числе которых был отец Клода, пропали без вести. Трое не пострадали, однако гид, сопровождавший группу, скончался в больнице.

Авария произошла ранним вечером из-за того, что лед не выдержал веса машин. Сообщается, что эта зона настоятельно не рекомендуется для подобных прогулок из-за того, что лед здесь тонкий из-за течений. Поисковая бригада пытается найти пять французских туристов в северном Квебеке. Накануне вечером несколько снегоходов провалились под лед, в результате чего один человек погиб.

Интересно, что, несмотря на случившееся, Фабьен Клод бежал индивидуальную гонку в Поклюке и занял там третье место. Для парня это первый индивидуальный подиум Кубка мира. Его брат Флоран стал 47-м. Однако после этого братья собираются приостановить выступления в Поклюке и вернуться во Францию.

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