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Валентина Семеренко: "После такой тяжелой гонки никаких мыслей в голове не осталось"

13 декабря, 16:25

Лучшая украинка в сегодняшней спринтерской гонке в Хохфильцене отстрелялась без промахов

Валентина Семеренко ставила задачу отстреляться точно

Валентина Семеренко ставила задачу отстреляться точно

В пятничной спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене две украинки выступили очень даже прилично. Как мы сообщили, Валя Семеренко показала девятый результат, а Елена Пидгрушная – 12-й. Заметим, что соревнования проходят на среднегорье – высоте около 1000 метров над уровнем моря, а и спортсмены такие условия переносят по-разному.

После преодоления дистанции сумчанка Семеренко рассказала о своих ощущениях и задачах на спринт:

"Честно говоря, сейчас вообще даже каких-то мыслей в голове нет, потому что было максимально тяжело. Высота дает о себе знать, последние метры финишного круга была настолько тяжелыми, что вся гонка прошла легче, чем этот отрезок. Я очень боялась стрельбы стоя, потому что понимала, что на такой высоте будет задышка и в быстром ритме уж никак не отстреляешь. Мы вчера пообщались с тренером и пришли к выводу, что сейчас нам необходимо в первую очередь качество стрельбы, а не ее скорость".

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Австрия биатлон Валя Семеренко Кубок мира по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

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