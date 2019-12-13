Пидгрушная обогнала "Ракету" на своей первой гонке Кубка мира после проблем с сердцем

Олимпийская чемпионка-2014 показала отличную физическую форму в Хохфильцене, но ее подвела стрельба

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

В пятницу, 13-го декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялся женский спринт. Его победительницей, несмотря на один промах, стала триумфаторка общего зачета предыдущего сезона – итальянская красавица Доротея Вирер.

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Лучший результат из украинок показала Валентина Семеренко. Она без промахов прошла оба огневых рубежа, но уступила соперницам в скорости, что вылилось в итоговое девятое место.

Между тем для олимпийской чемпионки-2014 и капитана нашей сборной Елены Пидгрушной этот спринт был дебютной гонкой нынешнего Кубка мира. Напомним, еще в начале нынешнего года под угрозой оказалась вся дальнейшая карьера Пидгрушной, у которого обнаружились проблемы с сердцем. Однако Елена восстановилась и весьма достойно вернулась в основу сборной.

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Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

В спринте Хохфильцена Пидгрушная не смогла поразить одну мишень в стойке, а без этого промаха вполне могла не только составить компанию Вале Семеренко в десятке лучших, но и побороться за "цветы". После того как Лена включила свои привычные максимальные скорости на последнем круге, она отыграла на нем восемь позиций и финишировала 12-й! Одной из тех, кого Пидгрушная обошла на финишном отрезке, была…"Финская ракета" Кайса Макаряйнен. С возвращением, капитан!

Спринт. Женщины

1. Доротея Вирер Италия (1+0) 21:26,5

(1+0) 21:26,5 2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд Норвегия (0+0) +5,9

(0+0) +5,9 3. Светлана Миронова Россия (0+1) +18,3

Результаты украинок

... 9. Валя Семеренко (0+0) +34,7

12. Елена Пидгрушная (0+1) +45,7

52. Вита Семеренко (2+1) +1:51,5

55. Юлия Джима (2+1) +1:55,2

67. Дарья Блашко (0+2) +2:20,5

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Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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