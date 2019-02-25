"Виноват сухой снег": в России нашли оправдание неудаче на чемпионате Европы по биатлону

По мнению депутата Госдумы Владимира Драчева, Россия проиграла Швеции из-за погоды и смазки

Владимир Драчев: виноват сухой снег.

"Виноват сухой снег": в России нашли оправдание неудаче на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ac/578/5c73ac57867eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ac/578/5c73ac57867eb.jpg 2019-02-25T10:51:45+02:00 Биатлон По мнению депутата Госдумы Владимира Драчева, Россия проиграла Швеции из-за погоды и смазки

Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев объяснил, что помешало российской сборной лучше выступить на чемпионате Европы в Раубичах.

По словам главы СБР, основной проблемой для россиян в Беларуси стал сухой снег.

"Есть вопросы по смазке. Потому что наши не сумели перестроиться на сухой снег. Лыжи у кого-то работали хорошо, но некоторым не повезло", — рассказал Драчев "Матч ТВ".

Российские биатлонисты в Раубичах завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. И заняли второе общекомандное место вслед за Швецией. Однако его считают неудачей в виду того, что россияне выступали на чемпионате Европы составом, приближенным к основному. Тогда как у их главных соперников бежали преимущественно резервисты.

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг. Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые

Также сообщалось, что украинка Юлия Журавок на чемпионате Европы по биатлону завоевала серебряную медаль.

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