"Виноват сухой снег": в России нашли оправдание неудаче на чемпионате Европы по биатлону
По мнению депутата Госдумы Владимира Драчева, Россия проиграла Швеции из-за погоды и смазки
Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев объяснил, что помешало российской сборной лучше выступить на чемпионате Европы в Раубичах.
По словам главы СБР, основной проблемой для россиян в Беларуси стал сухой снег.
"Есть вопросы по смазке. Потому что наши не сумели перестроиться на сухой снег. Лыжи у кого-то работали хорошо, но некоторым не повезло", — рассказал Драчев "Матч ТВ".
Российские биатлонисты в Раубичах завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. И заняли второе общекомандное место вслед за Швецией. Однако его считают неудачей в виду того, что россияне выступали на чемпионате Европы составом, приближенным к основному. Тогда как у их главных соперников бежали преимущественно резервисты.
Как сообщалось ранее, российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг. Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые
Также сообщалось, что украинка Юлия Журавок на чемпионате Европы по биатлону завоевала серебряную медаль.
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