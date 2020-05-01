Вот так сюприз: Джима и Пидгрушная не попали в сборную Украины по биатлону на следующий сезон

Лишь недавно завершился биатлонный сезон 2019/2020, а украинские спортсмены уже начинают готовиться к следующему. Планомерная подготовка начнется 1 июня, а пока что произошли изменения в составах команд. Сегодня мы сообщали, что сборная Украины по биатлону получила главного тренера.

Отныне команды делятся на основную ("А") и резервную ("Б"). В состав основной мужской сборной вошло семеро: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк. Во втором составе: Андрей Доценко, Артем Тищенко, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.

А вот в женской сборной под руководством Юрая Санитры будут работать всего пятеро биатлонисток. Неожиданно не оказалось в команде капитана Елены Пидгрушной. Однако она, как и Юлия Джима, будет тренироваться по индивидуальному плану под руководством словенского специалиста Уроша Велепца, который ранее возглавлял нашу сборную.

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Поэтому женская сборная "А" выглядит несколько непривычно: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок, Екатерина Бех. Команда "Б": Надежда Белкина, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Яна Бондарь, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко. В расширенный состав команды "Б" вошла Ирина Варвинец, приступившая к тренировкам после рождения ребенка. Анастасия Меркушина вместе с младшей сестрой Алексадрой будет работать с мужской командой "Б" под руководством своего отца-тренера.

Первый сбор основной команды начнется 1 июня на базе Западного реабилитационно-спортивного центра в Сянках. А команда "Б" соберется 15 мая в Чернигове.

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