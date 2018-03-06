Возвращение Бьорндалена: знаменитый биатлонист выступит на этапе Кубка мира

Норвежец заменит в составе сборной Свенсена, который пропустит этап из-за болезни

Норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Спортсмен заменит в составе сборной Норвегии Эмиля Хегле Свенсена, который пропустит этап из-за болезни.

Изначально Бьорндален не проходил в состав по спортивному принципу.

Напомним, что Уле-Айар Бьорндален не был включен в заявку сборной Норвегии на Олимпиаду-2018, поэтому он отправился в Пхенчхан в качестве тренера белорусской сборной.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта. В программе этапа Кубка мира спринты (мужской пройдет 8 марта, а женский – 9-го), одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся 10 марта, а масс-старты запланированы на 11 марта.

Ранее сборная Украины назвала свой состав на соревнования в Финляндии.

Женщины – Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

Кстати, подвел итоги выступления на зимних Олимпийских играх президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: "Ситуация в команде, откровенно говоря, плохая".