Сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира по биатлону

В Контиолахте пройдут спринты, эстафеты и масс-старты

После завершения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, возобновляется Кубок мира по биатлону. Этап пройдет с 8 по 11 марта в Контиолахти. Сборная Украины назвала свой состав на соревнования в Финляндии.

Женщины - Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

В программе этапа Кубка мира спринты (мужской пройдет 8 марта, а женский – 9-го), одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся 10 марта, а масс-старты запланированы на 11 марта.

Напомним, что тренеру украинских биатлонистов не понравились атмосфера и питание на Олимпиаде-2018. Юрай Санитра дал оценку выступлению команды в Пхенчхане.

Ранее подвел итоги выступления на зимних Олимпийских играх президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: "Ситуация в команде, откровенно говоря, плохая".

Кроме того, тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал причины провала на Олимпиаде-2018.