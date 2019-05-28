"Я решила окончательно покончить с биатлоном": Габриэла Коукалова завершила карьеру

Одна из самых успешных спортсменок Чехии после полутора лет без биатлона приняла решение завершить карьеру

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова заявила, что приняла решение завершить карьеру. 29-летняя представительница Чехии пропустила сезон-2018/19.

"Для меня наступил момент важного жизненного решения. Как вы знаете, в начале прошлого года мне пришлось прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. У меня, наверное, был самый трудный период в моей жизни. Все это как-то собралось вместе, и я решила окончательно покончить с биатлоном.

Вы знаете, но идея завершить спортивную карьеру – одна из самых сложных вещей для нас, спортсменов.

Во время этого вынужденного перерыва я осознала много вещей, очистила разум, отдохнула, обрела новую силу. К моему удивлению, проблем со здоровьем стало меньше. Именно поэтому я и решила, что еще раз подумаю о конце карьеры. Я даже начала активную подготовку, тренировки меня радовали. Это было то чувство, которое я не испытывала в течение долгого времени. Я думала о том, чтобы вернуться в биатлон, несмотря на все сложности. То, что я вынужденно выпала из биатлона, принесло мне одну важную вещь. Это позволило мне взглянуть на жизнь с другой точки зрения.

Я поняла, где те истинные ценности, которые имеют смысл для моей жизни, а какие нет. Внезапно я почувствовала радость и счастье, мне не нужно было выигрывать гонки.

Я начала испытывать эмоции от обычных вещей. Я поняла, что спортивные результаты или видимость какой-то воображаемой победы необязательно означают счастливую и счастливую жизнь.

Все это привело к моему решению. Сегодняшний шаг для меня непростой, но я решила окончательно закончить свою спортивную карьеру. Я убеждена, что пришло время перейти к следующему этапу жизни, который я с нетерпением жду. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни, и я хочу навсегда запомнить эти приятные моменты. Я хочу поблагодарить моих родителей за огромную поддержку, моего мужа. Большое спасибо людям, которые были на моем пути к вершине и которые верили в меня. Всем людям из клубов лыжников и союза биатлонистов Чехии. Спасибо, поклонникам. Вы зарядили меня невероятной энергией. Теперь я благодарю вас за это, и у меня нет выбора, кроме как поблагодарить вас и пожелать вам счастья в жизни, – написала спортсменка в своем Facebook.

Напомним, Коукалова является обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. Она также завоевала два "серебра" на Олимпиаде-2014.

В прошлом году знаменитая биатлонистка Коукалова стала "террористкой". Спортсменка снялась в фильме и узнала, насколько это тяжелый труд.

А годом ранее Габриэла Коукалова стала спортсменкой года в Чехии. В 2017 году биатлонистка собрала полный комплект наград на чемпионате мира.

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