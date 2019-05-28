"Я решила окончательно покончить с биатлоном": Габриэла Коукалова завершила карьеру
Одна из самых успешных спортсменок Чехии после полутора лет без биатлона приняла решение завершить карьеру
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова заявила, что приняла решение завершить карьеру. 29-летняя представительница Чехии пропустила сезон-2018/19.
"Для меня наступил момент важного жизненного решения. Как вы знаете, в начале прошлого года мне пришлось прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. У меня, наверное, был самый трудный период в моей жизни. Все это как-то собралось вместе, и я решила окончательно покончить с биатлоном.
Вы знаете, но идея завершить спортивную карьеру – одна из самых сложных вещей для нас, спортсменов.
Во время этого вынужденного перерыва я осознала много вещей, очистила разум, отдохнула, обрела новую силу. К моему удивлению, проблем со здоровьем стало меньше. Именно поэтому я и решила, что еще раз подумаю о конце карьеры. Я даже начала активную подготовку, тренировки меня радовали. Это было то чувство, которое я не испытывала в течение долгого времени. Я думала о том, чтобы вернуться в биатлон, несмотря на все сложности. То, что я вынужденно выпала из биатлона, принесло мне одну важную вещь. Это позволило мне взглянуть на жизнь с другой точки зрения.
Я поняла, где те истинные ценности, которые имеют смысл для моей жизни, а какие нет. Внезапно я почувствовала радость и счастье, мне не нужно было выигрывать гонки.
Я начала испытывать эмоции от обычных вещей. Я поняла, что спортивные результаты или видимость какой-то воображаемой победы необязательно означают счастливую и счастливую жизнь.
Все это привело к моему решению. Сегодняшний шаг для меня непростой, но я решила окончательно закончить свою спортивную карьеру. Я убеждена, что пришло время перейти к следующему этапу жизни, который я с нетерпением жду. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни, и я хочу навсегда запомнить эти приятные моменты. Я хочу поблагодарить моих родителей за огромную поддержку, моего мужа. Большое спасибо людям, которые были на моем пути к вершине и которые верили в меня. Всем людям из клубов лыжников и союза биатлонистов Чехии. Спасибо, поклонникам. Вы зарядили меня невероятной энергией. Теперь я благодарю вас за это, и у меня нет выбора, кроме как поблагодарить вас и пожелать вам счастья в жизни, – написала спортсменка в своем Facebook.
Напомним, Коукалова является обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. Она также завоевала два "серебра" на Олимпиаде-2014.
В прошлом году знаменитая биатлонистка Коукалова стала "террористкой". Спортсменка снялась в фильме и узнала, насколько это тяжелый труд.
А годом ранее Габриэла Коукалова стала спортсменкой года в Чехии. В 2017 году биатлонистка собрала полный комплект наград на чемпионате мира.
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