Знаменитая биатлонистка Коукалова стала "Террористкой"

Сегодня, 15:22

Спортсменка снялась в фильме и узнала, насколько это тяжелый труд

Фото Facebook
Фото Facebook

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась в новом чешском фильме "Террористка". Ранее спортсменка в автобиографической книге призналась, что однажды устроила стриптиз на мальчишнике и подарила свои трусы легенде чешского хоккея на день рождения.

"Благодарю всю съемочную группу фильма "Террористка", который уже скоро выйдет на экраны. Спасибо за возможность в один день узнать, каково это – сниматься в кино. Это был отличный опыт для меня, теперь я понимаю, как это сложно.

А еще отличным опытом для меня стала встреча со сценаристом и режиссером фильма Радеком Байгаром. Спасибо вам всем и удачи!" – написала Коукалова.

Прошлый сезон, а также Олимпиаду-2018 Коукалова пропустила из-за проблем с ногами. Девушка даже подумывала о завершении карьеры, но пока окончательного решения не приняла.

Ранее мы сообщали, что Габриэла Коукалова распродает награды ради благотворительностиСтоимость золотой медали Кубка мира в Рупольдинге составляет 30 тысяч чешских крон.

Также Коукалова победила в голосовании за звание лучшего спортсмена Чехии в 2017 году.
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