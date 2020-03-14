Завершилась последняя гонка биатлонного сезона: выиграла Юлия, но не из Украины

Женский пасьют остался за представительницей Франции. Из-за коронавируса больше гонок не будет

В финском Контиолахти завершилась последняя гонка биатлонного сезона 2019/2020. Женский пасьют в рамках восьмого этапа Кубка мира выиграла Юлия, но не украинская. Чемпионкой стала француженка Жюлья Симон. Лучшей же из украинок на финише была Анастасия Меркушина, у которой – 24-е место. После этого стреляющие лыжники и лыжницы разъезжаются по каникулам. Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за коронавируса.



Гонка преследования. Женщины

1. Жюлья Симон (Франция 0+1+1+0) 30:43,5

2. Селина Гаспарин (Швейцария 1+2+1+0) +17,3

3. Лиза Виттоцци (Италия 1+1+1+1) +20,9

4. Кайса Макаряйнен (Финляндия 1+1+2+0) +28,2

... 24. Анастасия Меркушина (Украина 1+0+1+1) +1:53,5

... 30. Валя Семеренко (Украина 1+2+3+0) +2:16,4

... 35. Вита Семеренко ( Украина0+1+2+1) +2:45,8

DNS Юлия Джима (Украина)

DNS Елена Пидгрушная (Украина)

Жюлья Симон / Фото: Reuters Реклама

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Как мы писали ранее, мужской сезон Кубка мира по биатлону закрыл пасьют, который выиграл Мартен Фуркад. Это была последняя гонка знаменитого француза, после этих соревнований завершающего свою карьеру.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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