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Завершилась последняя гонка биатлонного сезона: выиграла Юлия, но не из Украины

14 марта, 17:50

Богдан Юрков

Женский пасьют остался за представительницей Франции. Из-за коронавируса больше гонок не будет

В финском Контиолахти завершилась последняя гонка биатлонного сезона 2019/2020. Женский пасьют в рамках восьмого этапа Кубка мира выиграла Юлия, но не украинская. Чемпионкой стала француженка Жюлья Симон. Лучшей же из украинок на финише была Анастасия Меркушина, у которой – 24-е место. После этого стреляющие лыжники и лыжницы разъезжаются по каникулам. Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за коронавируса.

Гонка преследования. Женщины

  • 1. Жюлья Симон (Франция 0+1+1+0) 30:43,5
  • 2. Селина Гаспарин (Швейцария 1+2+1+0) +17,3
  • 3. Лиза Виттоцци (Италия 1+1+1+1) +20,9
  • 4. Кайса Макаряйнен (Финляндия 1+1+2+0) +28,2
  • ... 24. Анастасия Меркушина (Украина 1+0+1+1) +1:53,5
  • ... 30. Валя Семеренко (Украина 1+2+3+0) +2:16,4
  • ... 35. Вита Семеренко ( Украина0+1+2+1) +2:45,8
  • DNS Юлия Джима (Украина)
  • DNS Елена Пидгрушная (Украина)

Жюлья Симон

Жюлья Симон / Фото: Reuters

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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биатлон Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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