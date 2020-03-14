Ушел чемпионом: великолепный Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в сезоне и своей карьере

Весь подиум в Контиолахти оказался французским, украинцы Пидручный и Прима - в ТОП-20

Мужской сезон Кубка мира по биатлону закрыла гонка преследования в финском Контиолахти. Напомним, что на 15 марта планировали супермикст и смешанную эстафету, но сборные Чехии, Словакии и Австрии решили покинуть этап уже после женского спринта 13 марта, поэтомуКубок мира по биатлону закрывают после преследования. А финальный этап в Норвегии и вовсе отменили из-за пандемии коронавируса.

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Пасьют в Контиолахти стал последней гонкой для великого французского биатлониста Мартена Фуркада, который объявил о завершении карьеры. И, несмотря на то, что преследование Мартен начинал в 20 секундах от своего главного конкурента Йоханнеса Бе, работая по дистанции в паре со своим коллегой по команде Эмельеном Жакленом, быстро настиг конкурента, а за счет идеальной стрельбы на двух огневых рубежах создал себе определенный запас.

Хотя надо сказать, что ветровая обстановка в Финляндии была очень тяжелая – Бе-младший трижды промазал на первой стойке, Мартен – дважды на второй, но ему хватило скорости, чтобы удержать эту победу. Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад уходит красиво – выиграв последнюю гонку сезона. Следом за ним финишировали его товарищи – Жаклен и Фийон Майе, которые долго обнимались на финише.

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Йоханнес стал четвертым, но взял свой второй Кубок мира, обойдя Мартена лишь на два очка. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал 15-м, Артем Прима – 16 м.

Преследование. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+1+2) – 31.25,4

2. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0+0+1) +2,9

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+3) +4,5

...16. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +1.12,1

17. Артем Прима (0+1+1+0) +1.12,6

44. Руслан Ткаленко (1+0+1+1) +4.00,1

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