Ждем медаль! Шансы Украины на награду в эстафете на Кубке мира по биатлону равны 30 процентам

Сегодня в Рупольдинге на Кубке мира по биатлону состоится женская эстафета. Гонка начнется в 15:30, у сборной Украины седьмой стартовый номер, который соответствует позиции нашей команды в зачете эстафеты Кубка мира. На первом этапе за нашу команду побежит Вита Семеренко, затем эстафету перехватит Юлия Джима, после нее – Валя Семеренко, а финишировать будет Елена Пидгрушная.
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Аналитики букмекерских контор прогнозируют победу сборной Норвегии. Среди фавориток также команды Швеции, Германии, Франции. Сборная Украины – пятый фаворит на победу.
Котировки на победу в эстафете в Рупольдинге, ТОП-10 фаворитов:
- Норвегия – 1.50
- Швеция – 5.00
- Германия – 6.00
- Франция – 6.50
- Украина – 12.0
- Италия – 15.0
- Швейцария – 17.0
- Беларусь – 35.0
- Россия – 35.0
- Польша – 70.0
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Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 3.00 на то, что сборная Украины сегодня финиширует в ТОП-3. Таким образом, вероятность завоевания медали нашей командой составляет 30 процентов!
Интересно, что в прошлом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону
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