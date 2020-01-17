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Ждем медаль! Шансы Украины на награду в эстафете на Кубке мира по биатлону равны 30 процентам

17 января, 15:19

Женская сборная Украины по биатлону - пятый фаворит на победу в Рупольдинге

Норвежские биатлонистки - фаворитки на победу в эстафете

Норвежские биатлонистки - фаворитки на победу в эстафете / Фото: Instagram

Сегодня в Рупольдинге на Кубке мира по биатлону состоится женская эстафета. Гонка начнется в 15:30, у сборной Украины седьмой стартовый номер, который соответствует позиции нашей команды в зачете эстафеты Кубка мира. На первом этапе за нашу команду побежит Вита Семеренко, затем эстафету перехватит Юлия Джима, после нее – Валя Семеренко, а финишировать будет Елена Пидгрушная.

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Аналитики букмекерских контор прогнозируют победу сборной Норвегии. Среди фавориток также команды Швеции, Германии, Франции. Сборная Украины – пятый фаворит на победу.

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Котировки на победу в эстафете в Рупольдинге, ТОП-10 фаворитов:

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  • Норвегия – 1.50
  • Швеция – 5.00
  • Германия – 6.00
  • Франция – 6.50
  • Украина – 12.0
  • Италия – 15.0
  • Швейцария – 17.0
  • Беларусь – 35.0
  • Россия – 35.0
  • Польша – 70.0

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Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 3.00 на то, что сборная Украины сегодня финиширует в ТОП-3. Таким образом, вероятность завоевания медали нашей командой составляет 30 процентов!

Интересно, что в прошлом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону

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букмекеры Валя Семеренко Вита Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Юлия Джима

Источник: Сегодня|Спорт

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