Ждем медаль! Шансы Украины на награду в эстафете на Кубке мира по биатлону равны 30 процентам

Женская сборная Украины по биатлону - пятый фаворит на победу в Рупольдинге

Норвежские биатлонистки - фаворитки на победу в эстафете / Фото: Instagram

Сегодня в Рупольдинге на Кубке мира по биатлону состоится женская эстафета. Гонка начнется в 15:30, у сборной Украины седьмой стартовый номер, который соответствует позиции нашей команды в зачете эстафеты Кубка мира. На первом этапе за нашу команду побежит Вита Семеренко, затем эстафету перехватит Юлия Джима, после нее – Валя Семеренко, а финишировать будет Елена Пидгрушная.

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Аналитики букмекерских контор прогнозируют победу сборной Норвегии. Среди фавориток также команды Швеции, Германии, Франции. Сборная Украины – пятый фаворит на победу.

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Котировки на победу в эстафете в Рупольдинге, ТОП-10 фаворитов:

Норвегия – 1.50

Швеция – 5.00

Германия – 6.00

Франция – 6.50

Украина – 12.0

Италия – 15.0

Швейцария – 17.0

Беларусь – 35.0

Россия – 35.0

Польша – 70.0

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Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 3.00 на то, что сборная Украины сегодня финиширует в ТОП-3. Таким образом, вероятность завоевания медали нашей командой составляет 30 процентов!

Интересно, что в прошлом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону

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