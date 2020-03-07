Женская и мужская эстафеты на Кубке мира в Нове Место: где смотреть этап со зрителями за забором

7 марта седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место продолжится двумя эстафетами. В 15:00 на старт выйдут девушки, а в 18:00 – мужчины. В прямом эфире в Украине гонки покажет телеканал UA:Перший. Также видео будет идти на сайте IBU, UA:Біатлон, каналах Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5. Ранее мы писали, чтоВаля Семеренко заняла 12-е место в стартовой гонке седьмого этапа Кубка мира.

Напомним, что этап в Чехии проходит при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. И если одни биатлонисты отмечают, что и не хватает той энергии и поддержки, которую дают болельщики, то есть и такие, которые отмечают, что в таких условиях им легче сосредоточиться на огневых рубежах. Также биатлонистов сегодня ожидают непростые погодные условия – на стрельбище порывистый ветер и срывается дождь.

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На чемпионате мира в Антхольце сборная Украины заняла третье место в женской эстафете. Правда, в составе произошло одно изменение по сравнению с Италией – Виту Семеренко на третьем этапе заменила ее сестра Валя. Фаворитом у букмекеров является сборная Германии – 1.90 на победу немок, дальше Франция – коэффициент на ее выигрыш 3.00 и лишь третьи чемпионки мира, норвежки, – 5.50. Украина четвертая в списке претендентов – 12.0.

Эстафета. Женщины (15:00)

6-1. Анастасия Меркушина

6-2. Юлия Джима

6-3. Валя Семеренко

6-4. Елена Пидгрушная

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

А вот наша мужская команда выйдет тем же составом, что и на чемпионате мира, где она с двумя кругами штрафа была только 12-й, но сейчас гораздо лучше выглядит Сергей Семенов – он занял 24-е место в спринтерской гонке Кубка мира. Фаворитом у мужчин букмекеры называют Норвегию, которая лидирует в зачете эстафет, – 1.57, на победу чемпиона мира Франции – 2.60. Украина в списке претендентов на победу восьмая – 39.00.

Эстафета. Мужчины (18:00)

10-1. Артем Прима

10-2. Сергей Семенов

10-3. Руслан Ткаленко

10-4. Дмитрий Пидручный

Ранее мы рассказывали о том, как Бьорндален заявил, что его телефон прослушивали. Многократный чемпион мира и Олимпийских игр по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поделился с журналистами норвежского телеканала TV2 убеждениями, что его телефон прослушивали.

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