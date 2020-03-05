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Украина выставила сильнейший состав на первую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Чехии

5 марта, 07:35

Вадим Авдасев

Соревнования в Новем Месте на Мораве стартуют в четверг вечером

В четверг в чешском городе Нове Место на востоке страны открывается седьмой этап Кубка мира. Как мы писали, Кубок мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса. Эти соревнования – первые серьезные после недавнего чемпионата мира в Италии. Поэтому некоторые спортсмены в Моравию не приехали, а некоторые – наоборот: теперь готовы выложить все силы без остатка.

Ко второй группе относятся украинские биатлонисты. К слову, после мирового форума в Антхольце наши успели побывать и на континентальном турнире в Беларуси, где завоевывали медали и премии от государства. Ранее Пидгрушная взяла "серебро" чемпионата Европы в суперспринте.

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Сегодня в Новем Месте пройдет одна гонка – женский спринт. Начинается она в 18:35 по киевскому времени. Сборная Украины выступит в сильнейшем составе: Елена Пидгрушная (№17), Юлия Джима (№35), Вита Семеренко (№52), Валя Семеренко (№61), Анастасия Меркушина (№99). К слову, Настя на дистанцию уйдет последней из всех участниц – через 49 с половиной минут после старта первой спортсменки.

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Читайте, как на Кубке мира в Чехии запретили близко подходить к биатлонистам.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Чехия биатлон Валя Семеренко Вита Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Юлия Джима Анастасия Меркушина

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