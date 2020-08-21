14 килограммов превосходства: Уайт и Поветкин взвесились перед чемпионском боем

Сегодня состоялась процедура взвешивания участников завтрашнего поединка за звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Также на кону боя будет бриллиантовый пояс WBC, который впервые будет разыгран в хэвивейте. На нашем сайте пройдет онлайн боя Поветкин – Уайт.
Уайт существенно перевесил своего оппонента. Вес британца составил 114,5 кг, в то время как весы под россиянином показали 101,5 кг. Хотя мы писали, что британский боксер собрался сбросить почти 20 кг за полтора месяца, но удалось сбросить только 8,5 кг.
После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Учитывая правила социального дистанцирования, боксеры не стали приближаться друг к другу вплотную:
40-летний Поветкин провел на профессиональном ринге 38 боев, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом), дважды проиграл, один поединок завершился вничью. 32-летний Уайт выиграл 27 боев (18 нокаутом) и один раз проиграл, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее мы писали, что перед боем с Усиком британец Чисора не будет спарринговать с россиянином Поветкиным. У "Русского витязя" изменились планы в связи с новыми решениями чиновников.
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