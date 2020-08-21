14 килограммов превосходства: Уайт и Поветкин взвесились перед чемпионском боем

Сегодня состоялась процедура взвешивания участников завтрашнего поединка за звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Также на кону боя будет бриллиантовый пояс WBC, который впервые будет разыгран в хэвивейте. На нашем сайте пройдет онлайн боя Поветкин – Уайт.

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Уайт существенно перевесил своего оппонента. Вес британца составил 114,5 кг, в то время как весы под россиянином показали 101,5 кг. Хотя мы писали, что британский боксер собрался сбросить почти 20 кг за полтора месяца, но удалось сбросить только 8,5 кг.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин / Фото: Twitter

После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Учитывая правила социального дистанцирования, боксеры не стали приближаться друг к другу вплотную:

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40-летний Поветкин провел на профессиональном ринге 38 боев, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом), дважды проиграл, один поединок завершился вничью. 32-летний Уайт выиграл 27 боев (18 нокаутом) и один раз проиграл, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее мы писали, что перед боем с Усиком британец Чисора не будет спарринговать с россиянином Поветкиным. У "Русского витязя" изменились планы в связи с новыми решениями чиновников.

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