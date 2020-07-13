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Спросите у него рецепт диеты: британский боксер собрался сбросить почти 20 кг за полтора месяца

13 июля, 17:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британец Диллиан Уайт намерен победить россиянина Поветкина и биться с Фьюри

В августе пройдет довольно интересный поединок боксеров-супертяжеловесов. Вспомним, как выглядит боксерская арена для Поветкина и Уайта во дворе у промоутера. Россиянин и британец 22 августа будут оспаривать право сойтись с действующим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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Уайт рассказал, что к поединку с Александром Поветкиным подойдет в лучшей физической форме, чем к предыдущему бою против поляка Мариуша Ваха. Тогда Диллиан весил 123 кг, теперь он намерен похудеть на 40 фунтов (18,2 кг). Его слова приводит boxingscene.com:

"Я набрал этот вес, поскольку не придерживался диеты и находился в стрессовом состоянии. Стресс влияет на людей двумя способами: одни из-за него худеют, а другие набирают вес. Я годами готовил для себя сам, поэтому знаю, что делаю. Но тогда меня окружал стресс, и я шесть месяцев ходил как зомби.

Погода в Португалии во время карантина однозначно помогла мне. Здесь много хорошей местной еды и частный зал для меня и моей команды. Со времен предыдущего боя мне надо сбросить 40 фунтов, так что я работаю над этим. Не знаю, сколько фунтов я уже скинул. Сейчас тренировки продолжаются, и я намного стройнее, чем за семь недель перед боем с Вахом".

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