Перед боем с Усиком британец Чисора не будет спарринговать с россиянином Поветкиным

У "Русского витязя" изменились планы в связи с новыми решениями чиновников

Одним из ближайших заметных событий в мире бокса будет бой между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, запланированный на 22 августа. В конце июля говорили, что Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с украинцем Усиком.

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Однако в связи с тем, правительство Великобритании исключило Россию из списка стран, жителям которых необходим двухнедельный карантин, "Русский витязь" изменил планы подготовки к поединку с Уайтом. Теперь вместо того, чтобы лететь в Лондон 7 августа, команда Александра отправится туда 15-го, пишет isport.ua со ссылкой на компанию "Мир бокса":

"Предполагалось, что Поветкин вместе с остальными участниками вечера бокса, включая и его соперника Уайта, две недели будет жить в специально подготовленной для этого гостинице, где созданы условия для тренировок и отдыха спортсменов. На этом этапе подготовки его спарринг-партнерами должны были стать бывшие соперники Уайта – Дерек Чисора и Дэвид Аллен".

Так что команда россиянина отказалась от спаррингов с Чисорой из-за позднего прилета в Лондон. Читайте также: украинский боксер поблагодарил Поветкина за приглашение в лагерь.

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