19-летняя красотка дебютировала в кикбоксинге с эффектного нокаута

Жад Жоран / Фото: Instagram

19-летняя француженка Жад Жоран одержала победу над 37-летней итальянкой Сильвией Ла Нотте. Жоран отправила соперницу в глухой нокаут ударом ногой в голову на турнире по кикбоксингу Bellator KB 12 в Милане. Поединок завершился в начале второго раунда.

Для француженки это был первый бой в профессиональном кикбоксинге. У итальянки же к моменту поединка с Жоран было 66 побед, 17 поражений и 4 ничьи.

Яркие фото со страницы Жад Жоран в Instagram:

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В тренде Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Напомним, что сегодня Украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе. Украинец в Чикаго досрочно победил американца Чазза Уизерспуна. Усик доминировал на ринге на протяжении семи раундов. В первых раундах украинец раскачивался, привыкая к новой весовой категории, а затем включил "вторую передачу". Уизерспун сначала терпеливо сдерживал атаки Усика, но с каждым раундом давление увеличивалось. После седьмого раунда команда американца отказалась продолжать бой. Видео боя Усик – Уизерспун есть на нашем сайте.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

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