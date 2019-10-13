Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

19-летняя красотка дебютировала в кикбоксинге с эффектного нокаута

13 октября, 14:13

Юная спортсменка поразила соперницу ударом с ноги

Жад Жоран

Жад Жоран / Фото: Instagram

19-летняя француженка Жад Жоран одержала победу над 37-летней итальянкой Сильвией Ла Нотте. Жоран отправила соперницу в глухой нокаут ударом ногой в голову на турнире по кикбоксингу Bellator KB 12 в Милане. Поединок завершился в начале второго раунда.

Для француженки это был первый бой в профессиональном кикбоксинге. У итальянки же к моменту поединка с Жоран было 66 побед, 17 поражений и 4 ничьи.

Яркие фото со страницы Жад Жоран в Instagram:

Реклама

В тренде
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Напомним, что сегодня Украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе. Украинец в Чикаго досрочно победил американца Чазза Уизерспуна. Усик доминировал на ринге на протяжении семи раундов. В первых раундах украинец раскачивался, привыкая к новой весовой категории, а затем включил "вторую передачу". Уизерспун сначала терпеливо сдерживал атаки Усика, но с каждым раундом давление увеличивалось. После седьмого раунда команда американца отказалась продолжать бой. Видео боя Усик – Уизерспун есть на нашем сайте.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кикбоксер кикбоксинг видео нокаута

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – ДеревянченкоБокс
Украинец в UFC
Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – ТуйвасБокс
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бой
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бойБокс

Новости партнеров

Loading...