Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над Чаззом Уизерспуном из США в дебютном поединке в супертяжелом весе. Бой прошел в Чикаго на Wintrust Arena. Украинец с первых раундов захватил инициативу и с каждым раундом наращивал темп. Его соперник поначалу пытался огрызаться, но с каждой трехминуткой его покидали силы. После седьмого раунда угол Уизерспуна отказался продолжать бой.

Онлайн боя Усик – Уизерспун

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Для Усика это была 17-я победа (13 – нокаутом) на профессиональном ринге и первая в супертяжелом весе. Уизерспун потерпел четвертое поражение при 38 победах (29 – нокаутом).

Сразу послед боя Усик заявил, что готов сразиться за чемпионский титул в хэвивейте. Ранее сообщалось, что в случае победы над Уизерспуном Усик станет обязательным претендентом на титулы WBA, WBO и IBF, которые принадлежат Энди Руису. Но 7 декабря он проведет реванш с Энтони Джошуа.

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Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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