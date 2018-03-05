24 марта в Киеве пройдет большой вечер боев: список всех поединков
Сергей Спивак проведет бой против хорвата Иво Кука, а всего зрители увидят 11 поединков
24 марта 2018 года в киевском Дворца спорта состоится международный турнир по смешанным единоборствам от лиги World Warriors Fighting Championship – WWFC 10. Билеты продаются по цене от 119 грн (около 4,5 доллара за тикет).
На этот раз зрители станут свидетелями насыщенного файткарда из 11-ти поединков с участием популярных мастеров боевых искусств из самых разных уголков мира, включая Украину, Бразилию, Хорватию, Беларусь, Францию, Молдову, Люксембург, Грецию и Азербайджан, а главным событием ММА-шоу станут сразу три поединка за титулы чемпиона мира по версии WWFC.
Чемпион в тяжелой категории Сергей Спивак встретится с хорватом Иво Куком, который выиграл 8 из 10 последних поединков.
Обладатель титула WWFC в весе до 66 кг Хасан Асхабов проведет защиту против претендента из Беларуси Михаила Одинцова, который завоевал право побороться за престижный пояс на предыдущем турнире WWFC 9, технично справившись с киргизским агрессором Кубанычем Абдисаламом.
Брат-близнец Хасана, Хусейн Асхабов, будет отстаивать титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг в бою против опытного бразильца Эдилсона Тейшейры, активно выступающего в профессиональных ММА с 2006 года и 80 процентов побед одержавшего досрочно.
Полный список боев WWFC 10:
Иван Дзябенко (5-0; Украина) vs Егор Бровко (2-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
Теймур Рахимов (2-1; Украина) vs Джамал Гебенов (3-1; Карачаево-Черкессия)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
Артем Будур (4-5; Украина) vs Максим Солдатенко (3-2; Беларусь)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
Малач Алиев (5-1; Дагестан) vs Вугар Кяримов (9-3; Азербайджан)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
Кирилл Горобец (5-1; Украина) vs Алексей Валивахин (13-9; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
Руслан Хажмурзаев (2-0; Чечня) vs Морган Шаррье (9-5; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
Александру Инсурацел (6-1; Молдова) vs Александр Лунга (23-11; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
Михаил Котруцэ (8-1; Молдова) vs Энтони Грондин (6-1; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Эдилсон Тейшейра (24-12-2; Бразилия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг
Хасан Асхабов (15-2; Люксембург) vs Михаил Одинцов (10-1; Беларусь)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг
Сергей Спивак (7-0; Украина) vs Иво Кук (12-9; Хорватия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг
Напомним, что единственная представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками".
В своем последнем поединке Марина Мороз в рамках турнира UFC on FOX 28 проиграла американке Анджеле Хилл по очкам. Бой продлился все отведенные для него три раунда.
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