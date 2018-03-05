24 марта в Киеве пройдет большой вечер боев: список всех поединков

Сергей Спивак проведет бой против хорвата Иво Кука, а всего зрители увидят 11 поединков

24 марта 2018 года в киевском Дворца спорта состоится международный турнир по смешанным единоборствам от лиги World Warriors Fighting Championship – WWFC 10. Билеты продаются по цене от 119 грн (около 4,5 доллара за тикет).

На этот раз зрители станут свидетелями насыщенного файткарда из 11-ти поединков с участием популярных мастеров боевых искусств из самых разных уголков мира, включая Украину, Бразилию, Хорватию, Беларусь, Францию, Молдову, Люксембург, Грецию и Азербайджан, а главным событием ММА-шоу станут сразу три поединка за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Чемпион в тяжелой категории Сергей Спивак встретится с хорватом Иво Куком, который выиграл 8 из 10 последних поединков.

Обладатель титула WWFC в весе до 66 кг Хасан Асхабов проведет защиту против претендента из Беларуси Михаила Одинцова, который завоевал право побороться за престижный пояс на предыдущем турнире WWFC 9, технично справившись с киргизским агрессором Кубанычем Абдисаламом.

Брат-близнец Хасана, Хусейн Асхабов, будет отстаивать титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг в бою против опытного бразильца Эдилсона Тейшейры, активно выступающего в профессиональных ММА с 2006 года и 80 процентов побед одержавшего досрочно.

Полный список боев WWFC 10:

Иван Дзябенко (5-0; Украина) vs Егор Бровко (2-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

Теймур Рахимов (2-1; Украина) vs Джамал Гебенов (3-1; Карачаево-Черкессия)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

Артем Будур (4-5; Украина) vs Максим Солдатенко (3-2; Беларусь)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Малач Алиев (5-1; Дагестан) vs Вугар Кяримов (9-3; Азербайджан)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Кирилл Горобец (5-1; Украина) vs Алексей Валивахин (13-9; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

Руслан Хажмурзаев (2-0; Чечня) vs Морган Шаррье (9-5; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Александру Инсурацел (6-1; Молдова) vs Александр Лунга (23-11; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

Михаил Котруцэ (8-1; Молдова) vs Энтони Грондин (6-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Эдилсон Тейшейра (24-12-2; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг

Хасан Асхабов (15-2; Люксембург) vs Михаил Одинцов (10-1; Беларусь)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг

Сергей Спивак (7-0; Украина) vs Иво Кук (12-9; Хорватия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг

Напомним, что единственная представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками".

В своем последнем поединке Марина Мороз в рамках турнира UFC on FOX 28 проиграла американке Анджеле Хилл по очкам. Бой продлился все отведенные для него три раунда.