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28-летний гольфист умер на соревнованиях в Китае

Сегодня, 15:49

Ари Ираван за семь лет выиграл два турнира серии Asian Development Tour

Фото: AFP
28-летний гольфист умер на соревнованиях в Китае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b43/426/5cab434268c5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b43/426/5cab434268c5b.jpg Бокс Ари Ираван за семь лет выиграл два турнира серии Asian Development Tour

Малайзийский гольфист Ари Ираван скончался в номере гостиницы во время турнира в Китае, сообщает официальный сайт PGA Tour Series-China. Это произошло в воскресенье утром в отеле в Санье. Проживавший вместе с ним в номере Кевин Техаканокбун заметил, что лежащий в кровати Ираван не подает признаков жизни.

На место была вызвана бригада скорой помощи, через 45 минут медики констатировали смерть Иравана. По предварительным данным, 28-летний Ираван умер от естественных причин.

Ираван начал профессиональную карьеру в 2013 году и за семь лет выиграл два турнира серии Asian Development Tour.

Вчера мы сообщали, что ушел из жизни единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу. Олли Мяки скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Ранее мы писали, что 2 марта умер легендарный боксер из Зала славы. В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.

Также сообщалось, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута. Дагио до боя с Паруангом одержал 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также он участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.

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Тег умер, гольф

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Livesport.ru

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