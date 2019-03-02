Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Умер легендарный боксер из Зала славы

Сегодня, 17:47

Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул

Эусебио Педроса
Эусебио Педроса.
Умер легендарный боксер из Зала славы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aa5/7b0/5c7aa57b03740.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aa5/7b0/5c7aa57b03740.jpg Бокс Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул

Известный панамский боксер и бывший чемпион мира Эусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет. Спортсмен умер в своем доме в Панаме. Остаток жизни Педроса боролся с раком поджелудочной железы. Соболезнования в связи с утратой бывшего чемпиона мира выразил и один из его соперников – бывший ирландский боксер Барри Макгиган. В своем Twitter-аккаунте он написал: "Для меня было счастьем разделить с ним ринг".

В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.

Всего за свою карьеру Педроса провел 48 поединков и одержал 41 победу – из них 25 было добыто посредством нокаута. Также панамский боксер потерпел шесть поражений и провел один поединок, закончившейся ничьей.

Ранее мы писали, что чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) остался без оппонента после того, как британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отказался от реванша. Бойцы встретились в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) – их очная схватка завершилась вничью

Стороны продолжительное время вели переговоры и были близки к незамедлительному реваншу, но все изменилось после того, как Фьюри заключил сопромоутерский контракт с Бобом Арумом (Top Rank) и телеканалом ESPN

Напомним, что в прошлом году в Международный зал боксерской славы был принят Виталий Кличко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, боксер, Зал славы бокса

Вы сейчас просматриваете новость " Умер легендарный боксер из Зала славы". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Украина выпустила в открытое море новенькие бронекатера

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали
Загрузка...

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру