Умер легендарный боксер из Зала славы

Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул

Эусебио Педроса.

Умер легендарный боксер из Зала славы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aa5/7b0/5c7aa57b03740.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aa5/7b0/5c7aa57b03740.jpg 2019-03-02T17:47:00+02:00 Бокс Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул

Известный панамский боксер и бывший чемпион мира Эусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет. Спортсмен умер в своем доме в Панаме. Остаток жизни Педроса боролся с раком поджелудочной железы. Соболезнования в связи с утратой бывшего чемпиона мира выразил и один из его соперников – бывший ирландский боксер Барри Макгиган. В своем Twitter-аккаунте он написал: "Для меня было счастьем разделить с ним ринг".

В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.

Всего за свою карьеру Педроса провел 48 поединков и одержал 41 победу – из них 25 было добыто посредством нокаута. Также панамский боксер потерпел шесть поражений и провел один поединок, закончившейся ничьей.

Ранее мы писали, что чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) остался без оппонента после того, как британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отказался от реванша. Бойцы встретились в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) – их очная схватка завершилась вничью.

Стороны продолжительное время вели переговоры и были близки к незамедлительному реваншу, но все изменилось после того, как Фьюри заключил сопромоутерский контракт с Бобом Арумом (Top Rank) и телеканалом ESPN.

Напомним, что в прошлом году в Международный зал боксерской славы был принят Виталий Кличко:

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