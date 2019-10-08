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42-летний россиянин, от которого бегал Кличко, согласился на бой с Усиком

8 октября, 10:51

Усику ищут замену попавшемуся на допинге Спонгу

Александр Устинов

Александр Устинов / Фото: K2 Promotions

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Российский боксер Александр Устинов готов выйти на замену Тайрону Спонгу и провести бой с украинцем Александром Усиком. Напомним, накануне стало известно, что соперник Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест. Бой, запланированный на 12 октября в Чикаго отменен. Эдди Хирн сообщил, что сейчас они заняты поиском замены голландцу.

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме, – сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

42-летний Устинов одержал 35 побед на профессиональном ринге и потерпел четыре поражения. В свое время он был на контракте у промоутеркой компании братьев Кличко K2 Promotions, но особых успехов не достиг. А после завершения соглашения винил в этом украинцев, мол, они специально подписали с ним контракт, чтобы не позволить ему боксировать против братьев и случайно не победить.

Александр Усик предыдущий бой провел в ноябре прошлого года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. После этого украинец объявило переходе в супертяжелый вес, но дебютировать в новом дивизионе у него никак не получается. В мае этого года из-за травмы у Усика сорвался бой против Карлоса Такамы. Всего украинец провел на профиринге 16 боев и все выиграл (12 – нокаутом).

Усик – тренировка в Лос-Анджелесе Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Александр Устинов

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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