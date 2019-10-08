Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Голландский боксер использовал запрещеные препараты во время подготовки к бою с украинцем

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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Дебютный бой украинца Александра Усика в супертяжелом весе опять сорвался. Как сообщает ESPN, соперник украинца Тайрон Спонг провалил тест накануне боя. Напомним, поединок должен был состояться 12 октября в Чикаго. Вчера Усик вместе со своей командой уже прибыл в США.

По информации источника, в организме бывшего кикбоксера обнаружили запрещенный препарат кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин. Команда Усика в экстренном порядке пытается найти ему нового оппонента.

"VADA связалось с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты", – сказал промоутер украинца Эдди Хирн. "Он был отправлен в комиссию штата Иллинойс, и утром во вторник будет опубликована дополнительная информация. У нас есть резервные противники".

Александр Усик предыдущий бой провел в ноябре прошлого года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. После этого украинец объявило переходе в супертяжелый вес, но дебютировать в новом дивизионе у него никак не получается. В мае этого года из-за травмы у Усика сорвался бой против Карлоса Такамы. Всего украинец провел на профиринге 16 боев и все выиграл (12 – нокаутом).

Как Усик готовился к возвращению на ринг:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

"Я думаю, что это плохо, потому что люди пытаются использовать запрещенные приемы и обманывают, а другая сторона усердно работает. Это совершенно неуважительно", – сказал ESPN Эгис Климас, менеджер Усика. – "Усик был не очень счастлив, когда узнал, конечно. Он усиленно готовился к этому бою, а другая сторона пытается обмануть и сократить путь."

Тем не менее, Климас отметил, что Усик готов драться с любым соперником, кого ему предложит Хирн.

34-летний Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс. На профессиональном ринге голландец успел провести 14 поединков и все выиграть (13 – нокаутом). Правда, каких-то мало-мальски известных соперников в его послужном списке нет. Для примера, еще два года назад оппонентом Спонга выступал боксер с рекордом 0-15.

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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