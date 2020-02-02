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5 лет по одной статье, 15 – по другой: что светит боксеру, сломавшему нос росгвардейцу

2 февраля, 13:43

Против Георгия Кушиташвили уже возбудили одно уголовное дело. Но не исключена и более жесткая статья

Против чемпиона России по боксу в полутяжелом весе, четвертьфиналиста ЧМ-2019 Георгия Кушиташвили за нападение на росгвардейцавозбуждено уголовное дело.Речь о статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Георгий Кушиташвили

Георгий Кушиташвили / Фото: Twitter

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Напомним, Кушиташвили вместе с Овиком Оганнисяном в Москве вступили в конфликт с представителями правоохранительных органов. Сотрудники Росгвардии затребовали у спортсменов документы. В этот момент Кушиташвили применил силу и сломал одному из росгвардейцев нос. Позже он признался, что пытался нанести удар в челюсть. Выяснилось, что Георгий и Овик были задержаны при попытке забрать наркотики в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной.

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По предварительной информации, в свертке был кокаин. В связи с этим против них может быть также возбуждено дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 15 лет.

Напомним, в 2017 году Георгий Кушиташвили был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове, но государственная пограничная служба Украины не впустила его на территорию страны по причине нарушения государственной границы в районе Крыма. По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе Кушиташвили одержал 41 победу и потерпел 11 поражений.

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кокаин бокс сломал нос Георгий Кушиташвили

Источник: Сегодня|Спорт

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