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"А я – просто король": Тайсон Фьюри назвал пятерку лучших боксеров в истории, но Кличко забыл

19 июня, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Цыганский король" даже не включил себя в топ-5 в супертяжелом весе

Британский боксер Тайсон Фьюри продолжает наслаждаться своим титулом чемпиона мира по версии WBC и не устает делиться с публикой своими высказываниями. На этот раз "Цыганский король" ничего скандального не выдал, а просто создал свой рейтинг самых крутых супертяжеловесов в истории. К слову, на днях Фьюри отозвался об отказе Уайлдера признать его чемпионом: "Я не знаю, какой крэк курит Деонтей".

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31-летний спортсмен не включил в число пяти лучших ни братьев Кличко, ни Майка Тайсона, ни Эвандера Холифилда. В его рейтинг попали Мохаммед Али, Ларри Холмс, Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано. Себя он тоже сюда не записал, однако можно не сомневаться, что Фьюри себя считает чемпионом, который стоит над всеми. Что и подтверждает его фото в короне. Не так давно непобедимый Тайсон (30 "викторий" и 1 ничья в профи) заявлял, что никто на Земле не может его побить.

Из этой пятерки все уже завершили карьеру. Возможно, обидчик Владимира Кличко решил вспомнить только тех, кто был до него. А недавно промоутер озвучил гонорары за бои Джошуа и Фьюри. Британцы договорились встретиться на ринге дважды.

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