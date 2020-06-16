"Я не знаю, какой крэк курит Уайлдер": Фьюри отозвался об отказе американца признать его чемпионом

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версии WBC Тайсон Фьюри известен тем, что никогда не лезет за словом в карман. На днях его бывший соперник, американец Деонтей Уайлдер заявил, что не считает "Цыганского Короля" чемпионом. Реакция неординарного британца не заставила себя ждать. Тем временем промоутеры договорились о следующих поединках Тайсона: Джошуа и Фьюри заработают сумасшедшие деньги.

Фьюри ответил в свойственной ему резкой манере:

"Я не знаю, какой крэк курит Уайлдер. Считает ли он, что был чемпионом до того, как я его побил? Если я не чемпион мира, то что делало чемпионом его? Он удерживал этот титул на протяжении пяти лет, провел 11 защит, а я фактически разорвал его на куски. Я отнял у него чемпионский пояс, так что, возможно, он немного раздражен. Я не знаю, откуда это у него взялось.

Престижный титул WBC принадлежал Уайлдеру, а теперь он мой. Может быть, Деонтей не хочет, чтобы я был чемпионом? Да и вообще неважно, что думает Уайлдер. Когда бойцов разрывают на куски, роняют три или четыре раза и брутально избивают, как его, то я уверен, что они начинают искать оправдания".