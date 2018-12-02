Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира

Украинский боксер едва не упал в десятом раунде, а в 11 отправил соперника на настил ринга

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. 1 декабря украинец в Канаде, на территории его соперника Адониса Стивенсона, одержал победу нокаутом в 11 раунде. Мы провели онлайн боя Гвоздик – Стивенсон.

Бой в Квебеке вышел очень конкурентным. 41-летний "хозяин" ринга был значительно активнее в первой половине боя, но продолжал оказывать давление на Гвоздика и во второй его части. По очкам, скорее всего, с незначительным преимуществом именно Стивенсон был победителем на момент остановки боя.

В третьем раунде точный правый в челюсть Стивенсону отправил канадца на настил ринга, но он быстро поднялся, а канадский (!) рефери в ринге показал, что это не нокдаун. С началом "чемпионских раундов" Гвоздик пропустил мощный удар от "рабочей" левой руки Адониса и лишь канаты спасли его от падения. Но уже в следующем, 11 раунде, украинец провел несколько серий в голову сопернику и отправил Стивенсона в глубокий нокаут.

Таким образом, Украина получила четвертого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Теперь титулами владеют Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.

Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: онлайн-трансляция поединка Уайлдер – Фьюри.