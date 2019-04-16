Александр Гвоздик: "Все ждали перформанс, а в травму Дуду не верю"

Украинский чемпион в Харькове – об Атласе, интеллектуальном боксе и временном Брауне

Гвоздик победил техническим нокаутом. Фото: Instagram

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик 14 апреля вернулся в родной Харьков после успешной защиты пояса в США и присутствия на поединке своего друга Василия Ломаченко. Спортсмена, который прилетел с женой Дарьей и тремя детьми, в аэропорту встречали несколько десятков харьковчан, среди которых было много юных спортсменов. А также лично поприветствовать чемпиона приехал и мэр города Геннадий Кернес, заявивший, что Гвоздик должен носить звание почетного жителя Харькова.



Гвоздик поделился впечатлениями от боя 30 марта в Филадельфии, где он техническим нокаутом выиграл у француза Дуду Нгумбу, отстояв звание чемпиона мира WBC: "Произошло все не так, как хотелось. Когда ты чемпион - появляется ответственность, люди уже ждут какого-то зрелища, перформанса, а на этом уровне не хочется сразу "бежать с закрытым забралом" на противника. То есть надо вначале присмотреться, что я и делал первые несколько раундов. И к тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, Нгумбу почувствовал это. Я не верю в травму. Конечно, я не знаю, что случилось на самом деле, но у меня есть по этому поводу большие сомнения. И остался неприятный осадок, потому что ты проделываешь большую работу на протяжении нескольких месяцев, выкладываешься в зале - и хочется всегда поставить какую-то жирную точку. Но в этом бою это сделать не удалось".

Александр отметил, что чувствовал, будто боксирует дома, благодаря поддержке присутствовавших в зале украинцев. Однако это же, с другой стороны, возлагало на него больше обязательств, потому что хотелось показать зрелище. А семья поединки обычно не посещает, так как жена очень эмоционально воспринимает бой, что заставило бы нервничать и самого боксера.



ТЕДДИ. Гвоздик рассказал о работе с Тедди Атласом, который тренирует его с прошлой осени, а в свое время работал с Майком Тайсоном: "Это новый этап в моей карьере. Опытный специалист, 40 лет в боксе. Наверное, самое главное отличие подготовки с ним - в том, что какая-то работа стала более осмысленной. Если ранее я делал много и принцип был - бери больше, кидай дальше, - сейчас работа более направленная, специфическая, более интеллектуальная. Не приходится думать, что делать и как делать. Все эти вещи обдумывает тренер, и в этом плане легче".



По словам Гвоздика, он решил сменить тренера, так как дошел до какого-то предела в работе с прошлым наставником Марко Контрерасом: "Это была замечательная команда, но иногда, чтобы двигаться дальше, нужны изменения и опытный специалист. По тренерскому мастерству Тедди Атлас более продвинутый".



НЕ ВИНОВАТ. После последних двух поединков соперники Гвоздика оказывались в больнице, но боксер считает это издержками профессии: "В боксе такое происходит иногда. Я в этом не виноват. Во втором случае так точно. Касательно Адониса Стивенсона я мониторю, что происходит с ним. Но не чувствую себя виноватым, я делал то, что должен делать, и на его месте мог бы оказаться я. И ошибок рефери не вижу".



Конкурентоспособных соперников для себя Гвоздик видит немало: "Возьмем чемпионов. Кстати, большинство - выходцы из постсоветского пространства. Помимо них можно с десяток приличных боксеров перечислить". По словам Гвоздика, наиболее вероятно, что следующим его соперником будет 28-летний американец Маркус Браун - временный чемпион мира WBA и чемпион WBC Silver, а бой ориентировочно состоится в августе-сентябре.



БОРЩ В США. Журналистам "Сегодня" удалось немного пообщаться с женой Гвоздика Дарьей, которая рассказала о жизни семьи в Америке: "Мы приехали в США с пониманием того, что нашему папе нужно строить карьеру. Уже обустроились, привыкли, у нас там родился ребенок. Дети ходят в садик, школу, на кружки. Мы готовим нашу украинскую еду, борщи варим. Еще там есть ребята-боксеры, и мы общаемся целыми семьями. Более того, у нас есть свой врач - русскоязычная женщина". В Харьков семья планирует наведываться после каждого боя. В этот раз пробудут на родине почти месяц. Также Гвоздик планирует небольшой отдых, форму будет поддерживать минимально - после длительной работы нужно давать организму отдыхать.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко защитил свои пояса в легком весе. Нокаут от Ломаченко в бою с Кроллой стал самым быстрым в профи-карьере украинца. А Энтони Кролла впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.

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АВТОР: Таисия Ерохина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.