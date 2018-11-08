Александр Усик: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"

Сегодня в Манчестере состоялась пресс-конференция накануне грандиозного боя, в котором украинский суперчемпион в тяжелом весе Александр Усик 10 ноября будет отстаивать все свои пояса от посяганий очень агрессивного и словоохотливого британского претендента Тони Беллью. Корреспондент "Сегодня" побывал на мероприятии и подметил много интересных деталей.

"Я очень вдохновлен, мне нравится атмосфера в Англии, в Манчестере, – сказал Усик. – Много лет назад я мечтал просто побывать в Англии, а теперь я тут буду боксировать. Я доволен как маленький ребенок, который получил киндер сюрприз. Белью? Он ростом почти, как я, и весом. Очень опасный парень. Посмотрите на его глаза, он очень злющий".

На вопрос, является ли Тони его самым сильным соперником Усик ответил: "Совершенно верно, на данный момент да. Что его делает таким? Я спокойный и уравновешенный парень, а он точно такой же, только не спокойный и не уравновешенный (смеется). Что я увидел сегодня? Да, ничего, я увидел только глаза, и хотел побыстрее отдать свои пояса, чтобы их положили в сумку".

По поводу непрекращающейся похвалы Белью в своей адрес и попыток таким образом залезть к нему в душу, Усик заметил: "У него это не получится, так как место в моей душе уже занято. Его лестные слова – часть плана, но я на это не ведусь. Мне это не нужно. Он просто знает, что я чуть более сумасшедшее, чем он. Как я его побью его в субботу? С любовью". (Смеется).

Также в Британии очень интересовались прошлым Александра, так как Белью выбрался из самых низов, поднялся из ничего, такой себе Рокки, что вызывает уважение. Украинец подтвердил, что также рос в неблагополучном районе: "Там были наркоманы, проститутки, зеки и спортсмены. Я не видел уличную драку в ринге, но видел на улице. И поэтому пошел в бокс".

Ранее мы писали, что в одном из интервью Беллью пообещал: украинец впервые узнает, что такое вставать после нокдауна и драка с кровью на лице.

После боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.