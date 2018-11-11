Александр Усик: "Планы на будущее? Поправить здоровье"

Украинский боксер еще не определился, когда перейдет в супертяжелый вес

Украинский боксер Александр Усик защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF в тяжелом весе. В Манчестере Усик эффетно победил нокаутом в восьмом раунде бывшего чемпиона мира британца Тони Беллью.

До боя было много разговоров о том, что это последний поединок Усика в тяжелом весе. Далее он поднимается в супертяжелый. Однако четкого ответа, когда это произойдет Александр не дал.

Отвечая в ринге на вопрос, что дальше украинский чемпион заявил:

"Я провел очень сложный год. И теперь хочу максимально отдохнуть со своей семьей, детьми и поправить здоровье. После этого я смогу говорить о будущем. Хочу ли я стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе? Конечно! Нужно ставить себе цели. Без этого никак. Без целей люди умирают".

Таким образом, на профессиональном ринге Александр Усик провел 16 поединков и все выиграл, 12 побед нокаутом. Тони Беллью провел 34 боя – 30 побед (20 нокаутом), 3 поражения (3 нокаутом), 1 ничья.