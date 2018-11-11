Александр Усик: "Сказал Беллью, что он настоящий воин"

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик поделился впечатлениями от победы над британцем Тони Беллью, а также отдал должное сопернику.

"Я был собран и сфокусирован в каждом раунде. Беллью по-настоящему опасный боксер, обладающий тяжелым ударом. Сказал ему, что он настоящий мужчина и воин. Хорошо когда воин встречается с воином", – заявил Усик.

Напомним, что в Манчестере прошел вечер бокса в рамках которого абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в восьмом раунде нокаутировал Тони Беллью и защитил свой чемпионский титул. Бой выдался довольно конкурентным. Более того, до его остановки на карточках судей лидировал Тони. Двое арбитров отдавали победу британскому боксеру, еще один – видел ничью.

Также Усик заявил, что не спешит переходить в супертяжелый вес. Сначала он отдохнет с семьей, а потом уже примет решение о своем будущем.

На профессиональном ринге Александр Усик провел 16 поединков и все выиграл, 12 побед нокаутом. Тони Беллью провел 34 боя – 30 побед (20 нокаутом), 3 поражения (3 нокаутом), 1 ничья.