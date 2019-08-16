Украинка Рассохина проведет титульный бой против бразильской "Пантеры" в Киеве

Бой за вакантный титул чемпионки мира WWFC в весе до 48 кг состоится 21 сентября

Алена Рассохина проведет бой 21 сентября в Киеве

21 сентября в киевском Дворце спорта пройдет международный турнир по смешанным боевым искусствам World Warriors Fighting Championship (WWFC). В одном из главного поединка вечера WWFC 15 определится новая чемпионка мира по версии этой организации в весе до 48 кг. Вакантный титул в очном противостоянии разыграют украинка Алена Рассохина и представительница Бразилии Элейн Леаль.

Напомним, что в рамках этого же вечера боец WWFC 15 состоится поединок украинки Светланы Гоцык и Магдалены Сормовой из Чехии. Анонс боя Гоцык – Сормова: поединок станет реваншем, а но кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 52 кг

Дебют Рассохиной в WWFC состоялся в июне 2018 года. Ее соперницей стала опытная француженка Саманта Жан-Франсуа – та самая, что годом ранее претендовала на чемпионский титул в 52 кг и дала Светлане Гоцык настоящий бой, уступив лишь под занавес изнурительного 5-раундового сражения.

Однако, оказать столь же серьезное сопротивление и Рассохиной у Саманты не вышло. Француженка бодро наступала на Алену, но оказывалась в партере после бросков через бедро в исполнении украинки. В итоге Рассохина принялась доминировать в партере и заставила Жан-Франсуа сдаться по ходу первого раунда, мастерски проведя классический болевой на руку – "рычаг локтя".

Тем самым Алена эффектно напомнила о себе публике, ведь это было ее первое выступление с августа 2014 года – спортсменка делала перерыв в карьере в связи с рождением дочери. А заодно громко и недвусмысленно заявила о претензиях на титул в минимальной из существующих весовых категорий.

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Соперницей 29-летней Рассохиной в предстоящем поединке за вакантный титул станет бразильская "Пантера" Элейн Леаль. 30-летняя спортсменка стартовала в профессиональных ММА с 2015 года (на 5 лет позже Алены) и до сих пор только однажды выступала за пределами родины – в июле 2018-го отправилась в Японию, уступив по очкам местной знаменитости из популярного промоушена Rizin Рене Куботе.

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Тем не менее, к предстоящему противостоянию Леаль подходит на мажорной ноте. В апреле этого года она закрыла то гостевое поражение, остановив во втором раунде соотечественницу Натиэлли Сантос.

Рекорд Рассохиной на данный момент включает в себя 11 побед (9 приемами, 2 по очкам) и 4 поражения (2 приемами, 2 по очкам). Ее соперница по предстоящему поединку 7 раз покидала поле боя победительницей (1 нокаутом, 4 приемами, 2 по очкам) и столько же раз была повержена (1 нокаутом, 4 приемами, 2 по очкам).

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