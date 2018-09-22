Алина Шатерникова: "Мне всегда интересно смотреть на бои Фьюри"

Сегодня чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и бывший обладатель чемпионских поясов IBF, WBA (Super), WBO, IBO британец Тайсон Фьюри официально объявили о своем поединке. Встреча состоится 1 декабря, место проведения определится позже.

Бывшая чемпионка мира и Европы по боксу Алина Шатерникова так прокомментировала возвращение Фьюри к большим боям:

"Фьюри, наверное, самый непредсказуемый боксер современности, который может быть и очень хорош, и очень нехорош. Да, у него есть много нестандартных ходов по раскрутке самого себя. Кому-то это может нравится, кому-то не нравится. Но тем не менее, даже сейчас мы говорим о Тайсоне Фьюри. Он известен во всем мире. Мне всегда интересно смотреть на его бои, на всю медиаактивность, которая идет перед его боем. И все пресс-конференции Фьюри я смотрю. Я не отношусь к нему как-то негативно. Он мне интересен. А поскольку о нем заговорил весь мир, значит он не только мне интересен".

Кстати, сегодня в Лондоне пройдет чемпионский бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. На кону будут стоять бывшие пояса Фьюри. Онлайн Джошуа – Поветкин идет на нашем сайте.