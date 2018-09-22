Онлайн боя Джошуа – Поветкин

В субботу, 22 сентября, на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет чемпионский поединок в супертяжелом весе. На ринг выйдут два олимпийских чемпиона. Британец Энтони Джошуа будет защищать свои пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO в противостоянии с россиянином Александром Поветкиным.

28-летний Энтони Джошуа провел 21 бой в профи и все выиграл. В том числе отправил на пенсию Владимира Кличко.

А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел единственное поражение в карьере именно от Кличко. Остальные 34 боя выиграл.

У букмекеров фаворит встречи – чемпион. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.11, тогда как на победу Поветкина он равен 8.15, а на ничью – 34.

Главный поединок на "Уэмбли" Джошуа – Поветкин ожидается ближе к полуночи по киевскому времени.

ОНЛАЙН ДЖОШУА – ПОВЕТКИН

Андеркард боя Джошуа – Поветкин:

Люк Кэмпбелл (18-2-0) — Йван Менди (40-4-1)

Мэтти Аскин (23-3-1) — Лоуренс Околи (9-0-0)

Сергей Кузьмин (12-0-0) — Дэвид Прайс (22-5-0)

Шахрам Гиясов (4-0-0) — Хулио Лагуна (14-0-0)

Крис Конго (9-0-0) — Петар Александров (2-3-0)

Дана Захо (2-0-0) — Тони Билич (1-14-0)

Ранее мы писали, что Джошуа приберег несколько козырей для Поветкина.

Бывшая чемпионка мира и Европы по боксу Алина Шатерникова поделилась ожиданиями от боя:

Накануне боя Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 кг. Очевидно, россиянин пожертвовал мощью ради лучшей мобильности на ринге.