Альварес – Джейкобс: во сколько бой и где смотреть

Объединительный бой по версиям WBC, WBA, IBF состоится в Лас-Вегасе

Градус противостояния весьма высок. Фото: Instagram

В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в среднем весе между между чемпионом мира по версиям WBC и WBA мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

У букмекеров безоговорочный фаворит мексиканец. Котировки на победу Альвареса - 1,20, на победу Джейкобса – 4,60, на ничью - в 22.00. Победа Альвареса по очкам – 1,80, нокаутом – 3,25; победа Джейкобса по очкам – 7,0, нокаутом – 9,0.

Интересно, что гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса – 2,5 миллиона. Американец получит еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

На профессиональном ринге Сауль Альварес 54 боя – 51 победа (35 нокаутом), 1 поражение и 2 ничьи. У Дэниэла Джейкобса 37 боев – 35 побед (29 нокаутом) и 2 поражения.

4 Тра 2019 р. о 10:28 PDT INSTAGRAM (@dazn_usa)

Начало боя Альварес — Джейкобс будет примерно в 5:00 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть в интернете или на спутниковых каналах:

beIN Sports France 3 HD

beIN Sports MENA 1 HD

beIN Sports MENA 11 HD

Cosmote Sport 7 HD

DAZN Deutsch [$] (geo/R)

DAZN España [$] (geo/R)

DAZN Italia [$] (geo/R)

DMAX Türkiye / HD

Polsat Sport / HD

Sky Sports Action / HD

Sky Sports Main Event / HD

Sport 1 Israel / HD

SuperSport 1 za / HD

Boxing-mma (видео трансляция вечера бокса).

Ранее мы писали, что Альварес и Джейкобс устроили потасовку на дуэли взглядов. Дэниэл боднул головой соперника из-за чего боксеров едва утихомирили.

Напомним, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой за право стать претендентом на пояс Джейкобса.

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