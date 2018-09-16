Альварес победил Головкина и отобрал все его титулы

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина в поединке реванше. Бой состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе, США. На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе. Ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко.

Полная запись боя Головкин – Альварес уже есть на нашем сайте.

Поединок выдался достаточно напряженным, хотя боксеры и не спешили идти в атаку. Инициатива в бою перехода от одного к другому, а финальные минуты остались за Головкиным. Завершили бой соперники с рассечениями – у мексиканца над левым глазом, а у казахстанца – правым.

После боя двое судей отдали предпочтение Альваресу, а еще один рефери зафиксировал ничью: 115:113, 115:113, 114:114.

Это поражение стало для Головкина первым в карьере. Он не сумел установить новый рекорд в среднем весе по количеству защит титула подряд. На профессиональном ринге он одержал 38 побед (34 – нокаутом) и теперь имеет в пассиве одно поражение. Альваорес одержал 50-ю победу в профи (34 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.