Альварес победил Головкина и отобрал все его титулы
Казахстанский боксер потерпел первое поражение в карьере
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина в поединке реванше. Бой состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе, США. На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе. Ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко.
Полная запись боя Головкин – Альварес уже есть на нашем сайте.
Поединок выдался достаточно напряженным, хотя боксеры и не спешили идти в атаку. Инициатива в бою перехода от одного к другому, а финальные минуты остались за Головкиным. Завершили бой соперники с рассечениями – у мексиканца над левым глазом, а у казахстанца – правым.
После боя двое судей отдали предпочтение Альваресу, а еще один рефери зафиксировал ничью: 115:113, 115:113, 114:114.
Это поражение стало для Головкина первым в карьере. Он не сумел установить новый рекорд в среднем весе по количеству защит титула подряд. На профессиональном ринге он одержал 38 побед (34 – нокаутом) и теперь имеет в пассиве одно поражение. Альваорес одержал 50-ю победу в профи (34 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.
Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.
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