Видео боя за три чемпионских пояса Головкин – Альварес

Сегодня, 09:43

Суперпоединок в Лас-Вегасе завершился победой раздельным решением судей.


Обладатель поясов чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBO и журнала The Ring в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин не сумел сохранить их после ответного поединка против мексиканца Сауля Альвареса, уступив решением большинства судей. Итоговый счет судей – 114:114 и дважды 115:113 Альваресу, новому чемпиону. Головкин не смог установить новый рекорд по числу защит титула в среднем весе.

Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.

Это поражение стало для Головкина первым в карьере. Он не сумел установить новый рекорд в среднем весе по количеству защит титула подряд. На профессиональном ринге он одержал 38 побед (34 – нокаутом) и теперь имеет в пассиве одно поражение. Альваорес одержал 50-ю победу в профи (34 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.
бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес

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Источники:

Сегодня|Спорт, vringe.com

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