Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Американский боец UFC проиграл чемпионский бой и вошел в историю

28 июля, 11:52

Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю чемпионский поединок в полулегком весе, но стал первым бойцом в истории, который провел в ринге семь часов

Фрэнки Эдгар - Макс Хэллоуэй
Фрэнки Эдгар - Макс Хэллоуэй. Фото: Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнки Эдгар установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по общему количеству проведенного времени в октагоне. В поединке за титул чемпиона UFC в полулегком весе против соотечественника Макса Холлоуэя Эдгар провел все пять раундов. Таким образом, боец стал первым в истории организации, кому удалось провести в октагоне более семи часов. В активе американца семь поражений при 23 победах и одном ничейном исходе.

В ночь на 28 июля в канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 240. В главном поединке вечера Эдгар проиграл американцу Холлоуэю единогласным решением судей и не смог завоевать титул чемпиона в полулегком весе.

Ранее мы писали, что пуэрториканский боксер отказался от гонорара за бой с погибшим россиянином. "Я не хочу брать этот чек" – сказал Субриэль Матиас своего промоутеру после того, как победил Максима Дадашева. Россиянин через несколько дней умер в больнице.

А недавно стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебряным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг.

Украинские чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег рекорд, спортсмен, MMA, UFC, боец

Вы сейчас просматриваете новость " Американский боец UFC проиграл чемпионский бой и вошел в историю". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Депозиты-2019: Сколько можно заработать на гривне, евро и долларе

В Украине увеличили размер декретных - Фонд соцстрахования

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Новые сериалы «Марвел» о супергероях

Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных

К Земле несется опасный астероид

НБУ выпустит подарочные монеты

С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города

Экономический прогноз на III квартал: Какие цены ждут украинцев

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 11:59

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:23

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Знакомьтесь Тель-Изреэль

Знакомьтесь Тель-Изреэль

Знакомьтесь Тель-Изреэль
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь