Американский боец UFC проиграл чемпионский бой и вошел в историю

Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю чемпионский поединок в полулегком весе, но стал первым бойцом в истории, который провел в ринге семь часов

Фрэнки Эдгар - Макс Хэллоуэй. Фото: Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнки Эдгар установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по общему количеству проведенного времени в октагоне. В поединке за титул чемпиона UFC в полулегком весе против соотечественника Макса Холлоуэя Эдгар провел все пять раундов. Таким образом, боец стал первым в истории организации, кому удалось провести в октагоне более семи часов. В активе американца семь поражений при 23 победах и одном ничейном исходе.

В ночь на 28 июля в канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 240. В главном поединке вечера Эдгар проиграл американцу Холлоуэю единогласным решением судей и не смог завоевать титул чемпиона в полулегком весе.

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