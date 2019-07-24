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В России по неизвестной причине скончался еще один боксер

24 июля, 18:00

Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51

Фото: AFP

Федерация бокса России (ФБР) сообщила о смерти российского боксера Артема Игнатьева. О причинах смерти 36-летнего боксера из Череповца не сообщается. Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце. В мае 2000 года завоевал титул чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг.

В ноябре того же года занял 2-е место на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг, за что получил звание Мастера спорта России международного класса. В 2002 году на чемпионате России выступал в легчайшем весе (до 54 кг), завоевав бронзу.

Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик посвятил стих погибшему российскому боксеру. Стих украинский боксер выложил на своей странице в Instagram.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко


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Тег умер, бокс, боксер, российские спортсмены

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