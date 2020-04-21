Американскому боксеру пришлось извиняться за расистское оскорбление Ломаченко

Боксер заявлял, что никогда не проиграет белому парню, за что попал под критику даже собственных болельщиков

Американский боксер Девин Хэйни попросил прощение за свое скандальное заявление о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинце Василии Ломаченко. Напомним, несколько дней назад афроамериканец заявил, что "никогда не проиграет белому пареньку". После таких слов боксера обвинили в расизме даже его собственные болельщики.

"Последние пару дней у меня было много времени спокойно посидеть и подумать о разных вещах. Я искренне сожалею о том, что использовал слова, которые бросили тень не только на меня, но и на всех моих болельщиков, друзей и единомышленников. Это был ценный урок. Поверьте, я его усвоил. И теперь мне предстоит показать всем, каким же человеком я являюсь на самом деле. И, конечно же, я продолжу свой путь к величию – в ринге и за его пределами", – признался Хэйни.

Хейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире. В следующем поединке Девин, скорее всего, встретится с Хавьером Фортуной из Доминиканской Республики.

Напомним, что некоторое время назад Хейни защитил бывший пояс Ломаченко с травмой плеча и вызвал украинца на бой.

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