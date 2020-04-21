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Американскому боксеру пришлось извиняться за расистское оскорбление Ломаченко

21 апреля, 16:06

Александр Трикиша

Боксер заявлял, что никогда не проиграет белому парню, за что попал под критику даже собственных болельщиков

Американский боксер Девин Хэйни попросил прощение за свое скандальное заявление о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинце Василии Ломаченко. Напомним, несколько дней назад афроамериканец заявил, что "никогда не проиграет белому пареньку". После таких слов боксера обвинили в расизме даже его собственные болельщики.

"Последние пару дней у меня было много времени спокойно посидеть и подумать о разных вещах. Я искренне сожалею о том, что использовал слова, которые бросили тень не только на меня, но и на всех моих болельщиков, друзей и единомышленников.

Это был ценный урок. Поверьте, я его усвоил. И теперь мне предстоит показать всем, каким же человеком я являюсь на самом деле. И, конечно же, я продолжу свой путь к величию – в ринге и за его пределами", – признался Хэйни.

Хейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире. В следующем поединке Девин, скорее всего, встретится с Хавьером Фортуной из Доминиканской Республики.

Напомним, что некоторое время назад Хейни защитил бывший пояс Ломаченко с травмой плеча и вызвал украинца на бой.

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расизм бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Источник: Сегодня|Спорт

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