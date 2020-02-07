Аргентинец, который младше на пять лет : определился соперник Беринчика на чемпионский бой

Денис Беринчик сохранил свои пояса / Фото: Instagram

22 февраля украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International. Соперником украинца станет чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармиенто.

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26-летний Сармиенто провел на профессиональном ринге 22 боя, в которых лишь раз потерпел поражение. Аргентинец в декабре 2018 года проиграл Карлосу Сардинесу. Для 31-летнего Дениса Беринчика встреча с Эктором Сармиенто станет 13-м на профессиональном ринге. Все свои поединки украинец выиграл, семь завершил досрочно. Последний раз выходил на ринг в октябре, победив в Броварах мексиканца Патрисио Морено.

В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Кстати, бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали – объяснение промоутера. Эдди Хирн рассказал о последних новостях вокруг второго боя украинца в супертяжелом весе.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

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