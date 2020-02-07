Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Аргентинец, который младше на пять лет : определился соперник Беринчика на чемпионский бой

7 февраля, 16:26

Украинский боксер проведет бой в Броварах с Эктором Эдгардом Сармиенто

Денис Беринчик сохранил свои пояса

Денис Беринчик сохранил свои пояса / Фото: Instagram

22 февраля украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International. Соперником украинца станет чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармиенто.

Читайте также: Александра Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихами

Реклама

26-летний Сармиенто провел на профессиональном ринге 22 боя, в которых лишь раз потерпел поражение. Аргентинец в декабре 2018 года проиграл Карлосу Сардинесу. Для 31-летнего Дениса Беринчика встреча с Эктором Сармиенто станет 13-м на профессиональном ринге. Все свои поединки украинец выиграл, семь завершил досрочно. Последний раз выходил на ринг в октябре, победив в Броварах мексиканца Патрисио Морено.

В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Кстати, бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали – объяснение промоутера. Эдди Хирн рассказал о последних новостях вокруг второго боя украинца в супертяжелом весе.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксер Денис Беринчик

Источник: K2 Promotions

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев
Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцевБокс
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутера
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутераБокс
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профиБокс
Живого места не осталось:
Живого места не осталось: "Киллер" Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя в ШтатахБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
"Убей его!": украинский боксер победил россиянина в Калининграде, отомстив за угрозу из залаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...