Бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали – объяснение промоутера

Эдди Хирн рассказал о последних новостях вокруг второго боя украинца в супертяжелом весе

Александр Усик / Фото: Facebook

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой практически завершены. Тем не менее, бой пройдет на несколько недель позже, чем планировалось ранее. Изначально у организаторов было две даты: 28 марта или 11 апреля. Кстати, накануне Усик написал очередной стих – он ответил участнику АТО.

"Похоже, что к бою Усика против Чисоры почти все готово. Это произойдет на несколько недель позже, чем предполагалось. Также согласованы условия для боя Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Нужно только найти место для боя", – цитирует Хирна SkySport.

Перед этим промоутер сделал неожиданное заявление: "Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине". Эдди Хирн заверил, что бои британского чемпиона и украинца уже спланированы.

Александр Усик одержал 17 побед подряд на профессиональном ринге. Он являлся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а сейчас является претендентом на титулы в хэвивейте.

36-летний Чисора одержал 32 победы в профи и потерпел девять поражений. Он дважды проигрывал Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту, по одному разу Дэвиду Хэю и Виталию Кличко. Сейчас он занимает 10-е место в рейтинге супертяжеловесов boxrec.com.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

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