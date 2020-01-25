Арнольд Хегай – самый спокойный Терминатор: одессит с Молдаванки может стать 13-м чемпионом из Украины

Арнольд Хегай/Фото Showtime

Сегодня ночью в Нью-Йорке украинский боксер второго легчайшего веса, 27-летний Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО), проведет поединок за второстепенный пояс IBO и статус обязательного претендента на титул WBO против американца Стивена Фултона (17-0, 8 КО). Бой 27-летнего одессита состоится 25 января в Бруклине в андеркарде схватки американца Дэнни Гарсии и украинца Ивана Редкача. Ранее мы рассказывали, как Хегай провел открытую тренировку.

Несмотря на то, что Хегай добрался до такого уровня в профессиональном боксе – буквально в шаге от большой титульной битвы – в Украине его знают мало. А ведь у Арнольда интересная биография – он провел более 30 поединков по правилам тайского бокса и является чемпионом мира по этому боевому искусству. А 28 октября 2015 года состоялся его дебют в профи-боксе — в Москве уже в 1-м раунде нокаутировал киргизского боксера Чынгыза Ахмата Уулу. И после 17 боев остается непобедимым.

Еще более подробно об одессите, которого, говорят, назвали в честь "Терминатора" Шварценеггера, нам рассказал тренер Хегая – Абель Хачатрян, который не смог полететь в Америку вместе с подопечным из-за нюансов с визой.

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- Арнольд все время живет и готовится в Одессе, – начал тренер. – Даже когда боксирует в Америке, мы все время тренируемся в Одессе. За несколько дней до боя он улетает, там боксирует, а потом возвращается обратно. И это единственный раз, когда он готовится там с нашим тренером, который ему помогает. Да, в бокс он перешел из тайского бокса. Выступал по любителям. Потом ему предложили контракт в Москве, и он начал там боксировать. Я какое-то время тренировал в Москве, и так мы начали вместе работать. Сотрудничаем уже больше трех лет. До этого он уже работал в Москве со своим тренером по тайскому боксу.

- Насколько сложно перейти из тайского бокса в обычный?

- Смотря для кого. Тяжело, конечно, это все-таки два разных спорта. Даже из любительского бокса перейти в профессионалы тяжело. В большинстве своем это зависит от спортсмена. А для Арнольда, наверное, ничего сложного нет. Он над собой очень много работает. И как спортсмен он где-то самоучка – он много чему в жизни сам себя научил.

Арнольд Хегай/Фото Showtime

- Какие сильные стороны Арнольда, как боксера?

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- Он физически очень сильный – скажу, что за минуту подтягивается 88 раз. Это один из тех моментов, который уже скажет о его физической готовности. У него есть характер, можно сказать, что в ринге он – зверь. Он – один из самых идеальных профессиональных боксеров, которые на сегодняшний день есть в Украине. Просто о нем не знают потому, что он саморекламой не занимается. И я как тренер тоже не могу его особо рекламировать (улыбается). Но, дай Бог, после этого боя люди уже больше будут знать.

- Вы говорите, что Арнольд все время тренируется и живет в Одессе?

- Тренируется по два раза в день, а каждая тренировка длится минимум два часа. К тому же он уже сам тренер по тайскому боксу, готовит спортсменов у нас в зале. Причем давно. Лет с 18-20, наверное, он учит тайскому боксу. Он так зарабатывает себе на жизнь. Так как в боксе он пока не зарабатывает больших денег.

Арнольд Хегай и Абель Хачатрян

- В последнее время он начал проводить бои в Америке.

- Смотрите, он провел два боя в Америке, потом один в России, а потом снова в Америке, и вот этот будет в США. До этого поединка с Фултоном, решающим боем в карьере Арнольда был поединок с россиянином Валерием Третьяковым. После того, как он его нокаутировал в Москве, Хегаем заинтересовались многие промоутеры. И наш менеджер посоветовал компанию "Салита Промоушн" из Нью-Йорка, с которой мы сейчас и работаем. Дмитрий Салита – сам коренной одессит, боксировал в профессионалах, но давно живет в Америке. После подписания с ним контракта Арнольд боксирует в основном в Америке.

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- И как его принимают в США?

- Там не важно, кто твой промоутер, но очень важно, то все его поединки транслирует Showtime. Этого говорит о том, что у Арнольда зрелищные бои. У него просто стиль такой – он рубится.

- А в жизни Арнольд какой?

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- Наверное, самый спокойны человек в мире и самый скромный. Не знаю, что нужно с ним делать, чтобы он на кого-то хотя бы наорал. По крайней мере, я не видел такого, хотя знаю его уже очень много лет. Его родители из Лиманского, но он ходил в школу в Одессе и вырос на Молдаванке. Так что Арнольд – настоящий одессит.

- Арнольда хорошо знают в Одессе?

- Конечно, многие знают. Кто хоть как-то связан с боксом или тайским боксом, где он был чемпионом мира. Узнают ли на улице? Да, конечно. Он сейчас в Одессе единственный профессиональный боксер. Есть, конечно, еще несколько, но такого уровня – нет.

- Соперник Хегая – американец Стивен Фултон. Что можете о нем сказать?

- Противник у Арнольда, конечно, сильный. Бой проходит у него дома. Но для Арнольда такая ситуация не первый раз – с Третьяковым он тоже боксировал у него дома. И когда услышали "Украина", то все орали, свистели. Но Арнольд такой спокойный в этом плане, он не будет на такое реагировать. Американец – сильный парень, игровой. Он будет стараться держать Арнольда на дистанции, будет стараться бегать, убежать. Фултон на ногах хорошо двигается. Он будет ждать, что Арнольд сейчас пойдет его ломать. Остальное уже не скажу, так как Фултон, думаю, тоже будет читать все, что написано. Но Арнольд готов. Я уверен, что он выиграет.

- Досрочно?

- Я на эту тему никогда не думаю. Всегда он готовый до конца, на все 12 раундов. У нас с ним было всегда так – договаривались не проиграть ни одного раунда. Хотя бы постараться. А там уже посмотрим, как бой пройдет. Самое главное, что Арнольд всегда готов ко всему. Нет такого, чтобы один план и все. Ведь может не получиться то, что ты думал изначально, поэтому в ринге нужно быть готовым ко всему.

- Есть ли у Арнольда соперник, с которым ему было бы интересно встретиться в ринге и в полной мере проявить себя?

- Не знаю, такого одного нет. Наверное, с любым чемпионом мира. Думаю, он может выиграть у любого в своем весе.

- Насколько тяжело организовывать бои для такого боксера, который любит рубиться?

- Честно говоря, мы уже год ждем чемпионский бой. Промоутеры очень старались, но чемпионы мира сначала хотели, потом не хотели. И то же самое претенденты – сначала хотели, а потом – нет. То их деньги не устраивали, то место, то еще что-то. И вот уже год, можно сказать, нормальных боев у Арнольда не было. Только чуть более месяца назад появился этот вариант, подписали контракт, и он улетел буквально в середине декабря. А так проблемы с организацией боев есть.

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