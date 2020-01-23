Украинский Арнольд готов к претендентскому бою: Хегай провел открытую тренировку в США

Арнольд Хегай / Фото: Boxing Scene

Украинский боксер легчайшего веса 27-летний Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) провел открытую тренировку накануне своего следующего боя в США. Поединок за статус обязательного претендента на пояс WBO против американца Стивена Фултона (17-0, 8 КО) состоится 25 января в Бруклине в андеркарде схватки американца Дэнни Гарсии и украинца Ивана Редкача. Ранее мы писали, что Редкач смыл розовые волосы и потренировался перед боем с экс-чемпионом мира.

Отметим, что чемпионом мира по версии WBO в весе Арнольда является 25-летний мексиканец Эмануэль Наваррете (30-1, 26 КО).

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В августе 2019 года непобедимый Хегай разгромил российского боксера в США. Поединок с Владимиром Тихоновым продлился все восемь раундов и завершился убедительной победой украинского боксера, названного в честь знаменитого Арнольда Шварценеггера. Все трое судей выставили счет 80:72 в пользу 27-летнего одессита, одержавшего свою 16-ю викторию на профи-ринге.

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Видео: Instagram

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