Артем Далакян показал перелом руки,с которым боксировал в чемпионском бою

Вернуться на ринг украинец сможет как минимум через три месяца

Далакян vs Перес / Фото: ua-football

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян показал рентген сломанной руки в поединке против Хосбера Переса. Напомним, украинец травмировал руку еще во втором раунде, но отбоксировал еще 10 раундов, после чего одержал победу единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

"Чтобы не было лишних вопросов, почему прошел бой все 12 раундов", – подписал снимок Далакян.

Тренер украинца Юрий Рубан заявил, что к тренировкам Артем сможет вернуться не ранее, чем через три месяца. При этом медики уточняют, что только на реабилитацию уйдет около двух месяцев. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава.

Тем не менее, команда боксера уже настраивается на титульный бой и даже рассматривает вариант с боем за звание абсолютного чемпиона в легчайшем дивизионе.

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"Предложение у нас уже есть. Сейчас освободился пояс WBO и, скорее всего, освободится титул WBC. Останется WBA у нас и IBF – у Мталане из ЮАР". "Я думаю, что даже возможен вариант объединить все четыре пояса", – сказал Рубан.

Смотрите видео боя Далакян – Перес

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