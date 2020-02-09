Отстоял пояс с травмированной рукой: украинский боксер Далакян сохранил титул чемпиона мира

Во время субботнего боя в Киеве Артем получил серьезное повреждение

Артем Далакян - чемпион мира

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Вчерашняя защита титула чемпиона мира в весе до 50,8 кг украинцем Артемом Далакяном не прошла для него бесследно. Во время боя с венесуэльцем Хосбером Пересом в Киеве наш боксер получил травму руки. Читайте, как Далакян победил Переса по очкам.

Неприятность произошла у Далакяна с правой рукой. О подробностях повреждения рассказал менеджер украинца Дмитрий Елисеев:

"Пока не ясно, перелом это или нет. Но то, что Артем травмировал руку – это точно. Сейчас врачи выясняют, какой характер травмы. Говорят, что очень похоже на трещину в кости, но пока это только догадки".

Сразу после поединка Артему наложили гипс. Предположительно, Далакян травмировал руку еще во втором раунде. Впрочем это не помешало ему пройти все 12 раундов дистанции и защитить титул в четвертый раз. Публика надеялась на завершение боя нокаутом, но, вероятно, именно повреждение руки помешало чемпиону осуществить желаемое.

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