"Возможен вариант объединить все четыре пояса": промоутер украинского чемпиона – о ближайших планах

Артем Далакян пока занимается сломанной рукой, но впереди у него маячит серьезный поединок

Артем Далакян / Фото: XSport

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Промоутер чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе украинца Артема Далакяна Юрий Рубан рассказал о планах боксера на будущее. Напомним, что 8 февраля в Киеве Далакян четвертый раз защитил свой пояспротив 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса. Но на этот раз обошлось без нокаута. Артем выиграл единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

При этом 10 раундов Далакян боксировал с переломом руки. "Первоначальная задача – залечить руку, а потом будет известно все остальное, – говорит Рубан. – Предложение у нас уже есть. Сейчас освободился пояс WBO и, скорее всего, освободится титул WBC. Останется WBA у нас и IBF – у Мталане из ЮАР".

"Я думаю, что даже возможен вариант объединить все четыре пояса. Если Мартинес уйдет, то два пояса свободны – это вообще будет фантастика. Но посмотрим. По крайней мере, будет бой серьезный, объединительный. Мы к этому шли", – подытожил промоутер в разговоре с ТК "Киев".

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