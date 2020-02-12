Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

"Возможен вариант объединить все четыре пояса": промоутер украинского чемпиона – о ближайших планах

12 февраля, 17:07

Артем Далакян пока занимается сломанной рукой, но впереди у него маячит серьезный поединок

Артем Далакян

Артем Далакян / Фото: XSport

Реклама

Промоутер чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе украинца Артема Далакяна Юрий Рубан рассказал о планах боксера на будущее. Напомним, что 8 февраля в Киеве Далакян четвертый раз защитил свой пояспротив 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса. Но на этот раз обошлось без нокаута. Артем выиграл единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

При этом 10 раундов Далакян боксировал с переломом руки. "Первоначальная задача – залечить руку, а потом будет известно все остальное, – говорит Рубан. – Предложение у нас уже есть. Сейчас освободился пояс WBO и, скорее всего, освободится титул WBC. Останется WBA у нас и IBF – у Мталане из ЮАР".

"Я думаю, что даже возможен вариант объединить все четыре пояса. Если Мартинес уйдет, то два пояса свободны – это вообще будет фантастика. Но посмотрим. По крайней мере, будет бой серьезный, объединительный. Мы к этому шли", – подытожил промоутер в разговоре с ТК "Киев".

Читайте также, как украинский боксер Выхрист дебютировал в профессионалахс нокаута в первом раунде.

Смотрите также, что говорил Далакян о переезде в США, фишке, прозвище и будущем

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

планы боксер чемпион мира промоутер Артем Далакян пояс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляциюБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одеждыБокс
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпиона
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпионаБокс
Тренируется на
Тренируется на "мешках": сын Эвандера Холифилда одержал третью победу в профиБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...