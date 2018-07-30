Башир: "Усик побьет Беллью и Уайта. Он просто из другой лиги"

Сегодня, 22:44

Бывший тренер украинца уверен в успехе Усика в супертяжелом весе

Александр Усик и Джейм Али Башир. Фото К2
Александр Усик и Джейм Али Башир. Фото К2

Бывший тренер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что его экс-подопечному по силам перейти в супертяжелый вес и победить Тони Беллью и Диллиана Уайта – именно этих боксеров назвал промоутер Энтои Джошуа, отвечая на вопрос, возможен ли бой между британцем и украинцем.

"Усик побьет Беллью, побьет Уайта, побьет всех этих ребят", – сказал экс-коуч украинца.

Американец заявил, что был уверен в победе Усика над Муратом Гассиевым. Он видел украинца на тренировке и тот постоянно удивлял его своей физической формой.

"Я предсказывал, что Усик будет доминировать (в бою с Муратом Гассиевым, – прим.). Это и произошло. Он просто из другой лиги. Он уверен в себе, а его кондиции – вот то, что отличает его от соперника. Я ж готовил его три года и видел в нем то, что другие боксеры не показывали мне последние 25 лет. Чтобы вспомнить, кто еще был с таким "огнем", придется лезть далеко назад по годам", добавил Башир в комментарии каналу 112 Украина.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Александр Усик, Джеймс Али Башир

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