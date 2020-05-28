Беленюк завис, отвечая россиянину, а девочка-боксер показала то, что просто уму непостижимо

Самые интересные видео и фото из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Если накануне Милевский напал на пиццу, Воронин пошел по стопам Роналду, а каратиста Горуну подвесили к потолку, то сегодня в своих социальных сетях "зажгли" борец Беленюк, юная боксерша Макогоненко и прыгунья в длину Бех-Романчук. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

Читайте также: "Завтра в бой": Александр Алиев провел дуэль взглядов с будущим соперником-моделью

Чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк показал, как провисел в спортивном зале на канате ровно одну минуту. "Наш ответ Роману Власову", – подписал свое видео Беленюк, подразумевая олимпийского чемпиона из России, ранее выполнившего подобный трюк с канатом на открытом воздухе.

INSTAGRAM

Реклама

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов с юмором прокомментировал свое фото с контрольного матча против "Оболони-Бровара", на котором он пытается ногой дотянуться до мяча. "До появления детей, я на такие мячи головой вперед прыгал! – пошутил Кривцов. И добавил. – P.S. 30 мая возобновляется чемпионат. Готовимся"

INSTAGRAM

Известная украинская боксерша Иванна Крупеня показала, какая она милая вне ринга.

INSTAGRAM

Чемпионка Европи по современному пятиборью, призерка чемпионата Украины по фехтованию Анастасия Спас держит себя в спортивном тонусе при помощи велосипеда.

INSTAGRAM

"Мы продолжаем", – так подписал фото своих эффектных сейвов на тренировке "Овьедо" чемпион мира среди молодежи Андрей Лунин. "Продолжай в том же духе – и будешь первым номером в "Реале", – пишут вратарю фолловеры.

INSTAGRAM

Реклама

Чемпионка мира по дзюду Дарья Белодед прогулялась по Потемкинской лестнице в Одессе. И Дарья на этом фото, и вид моря – прекрасны!

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук в семь утра совершила пробежку по безлюдному лесу. "Мне не спится", – в шутку объяснила свое решение девушка, а затем призналась, что "кайфонула от пробежки". В качестве награды легкоатлетку ждал завтрак в виде сырников.

Марина Бех-Романчук, пробежка по лесу Видео: Instagram

Реклама

Между тем девочка-вундеркинд украинского бокса 11-летняя Кира Макогоненко провела просто невероятную тренировку на песчаном карьере. Сперва выполнила несколько эффектных сальто, как Лилия Подкопаева в лучшие годы, и сразу же после приземления принялась лупить по своему тренеру, выдав "пулеметную очередь" из 12 серий! Это "Ломаченко женского бокса", не иначе. "Уму непостижимо!", "Крутая девочка!", – пишут ей фолловеры.

INSTAGRAM

Смотрите, как в Лондоне поддерживает форму Андрей Ярмоленко

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама