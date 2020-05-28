Беленюк завис, отвечая россиянину, а девочка-боксер показала то, что просто уму непостижимо

Если накануне Милевский напал на пиццу, Воронин пошел по стопам Роналду, а каратиста Горуну подвесили к потолку, то сегодня в своих социальных сетях "зажгли" борец Беленюк, юная боксерша Макогоненко и прыгунья в длину Бех-Романчук. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.
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Чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк показал, как провисел в спортивном зале на канате ровно одну минуту. "Наш ответ Роману Власову", – подписал свое видео Беленюк, подразумевая олимпийского чемпиона из России, ранее выполнившего подобный трюк с канатом на открытом воздухе.
Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов с юмором прокомментировал свое фото с контрольного матча против "Оболони-Бровара", на котором он пытается ногой дотянуться до мяча. "До появления детей, я на такие мячи головой вперед прыгал! – пошутил Кривцов. И добавил. – P.S. 30 мая возобновляется чемпионат. Готовимся"
Известная украинская боксерша Иванна Крупеня показала, какая она милая вне ринга.
Чемпионка Европи по современному пятиборью, призерка чемпионата Украины по фехтованию Анастасия Спас держит себя в спортивном тонусе при помощи велосипеда.
"Мы продолжаем", – так подписал фото своих эффектных сейвов на тренировке "Овьедо" чемпион мира среди молодежи Андрей Лунин. "Продолжай в том же духе – и будешь первым номером в "Реале", – пишут вратарю фолловеры.
Чемпионка мира по дзюду Дарья Белодед прогулялась по Потемкинской лестнице в Одессе. И Дарья на этом фото, и вид моря – прекрасны!
Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук в семь утра совершила пробежку по безлюдному лесу. "Мне не спится", – в шутку объяснила свое решение девушка, а затем призналась, что "кайфонула от пробежки". В качестве награды легкоатлетку ждал завтрак в виде сырников.
Между тем девочка-вундеркинд украинского бокса 11-летняя Кира Макогоненко провела просто невероятную тренировку на песчаном карьере. Сперва выполнила несколько эффектных сальто, как Лилия Подкопаева в лучшие годы, и сразу же после приземления принялась лупить по своему тренеру, выдав "пулеметную очередь" из 12 серий! Это "Ломаченко женского бокса", не иначе. "Уму непостижимо!", "Крутая девочка!", – пишут ей фолловеры.
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